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بالفيديو... ‏القائمة بأعمال بعثة السفارة الأمريكية بالرياض تهنيء الهلال من المدرجات

منذ 52 دقيقة
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بالفيديو... ‏القائمة بأعمال بعثة السفارة الأمريكية بالرياض تهنيء الهلال من المدرجات

طلال الغامدي (صدى):
حرصت مارتينا سترونغ القائمة بأعمال البعثة في السفارة الأمريكية بالرياض، الثلاثاء، على تقديم التهنئة لنادي الهلال من داخل المدرجات لتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة.

وقالت مارتينا، في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية بالرياض، اليوم: "ألف مبروك لنادي الهلال السعودي لتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة".

يجدر الإشارة إلى أن فريق الهلال تمكن من تحقيق الفوز على نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين مقابل لاشئ، والتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه والتربع على عرش القارة.

الهلال
الرياض
"السفارة الأمريكية

التعليقات

نالبي
نالبي عدد التعليقات : 579
منذ 6 دقائق
تاركه مشاكل امريكا والبترول واخذ من المخزون الاحتياطي
وجايه تتفرجين علي كورة

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أحدث التعليقات

ابو محمد
اليوم العصر دخلت على مكتب العمل وجيت ابي اطبع رخصة عمل وطلب مني ٩٧٠٠ ريال واتصلت عليهم قالو حتى الان لم يطبق الامر
نالبي
تاركه مشاكل امريكا والبترول واخذ من المخزون الاحتياطي وجايه تتفرجين علي كورة
جنوبيه قحطانيه❣
صدقني الهلال سهل جواء الملعب روح أسئلتهم لما خرجو من المجموعات🤭😂
4everx2
للأسف الشديد كثييير من الأموال أهدرت على الترفيه والخرابيط وونتر لاند ومن استفاد منها للأسف هم الأجانب 🤷‍♂️😬💔
4everx2
الدولة الآن ثرية جداً ومستحيل يكون فيه نقص في الميزانية أو ديون على الدولة لأن الضرائب والمخالفات التي وضعت جلبت أموال لاتعد ولا تحصى...

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