بالفيديو... ‏القائمة بأعمال بعثة السفارة الأمريكية بالرياض تهنيء الهلال من المدرجات

طلال الغامدي (صدى):
حرصت مارتينا سترونغ القائمة بأعمال البعثة في السفارة الأمريكية بالرياض، الثلاثاء، على تقديم التهنئة لنادي الهلال من داخل المدرجات لتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة.
وقالت مارتينا، في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية بالرياض، اليوم: "ألف مبروك لنادي الهلال السعودي لتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة".
يجدر الإشارة إلى أن فريق الهلال تمكن من تحقيق الفوز على نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين مقابل لاشئ، والتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه والتربع على عرش القارة.