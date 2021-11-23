معلم يجد عبارة احبك على نافذة سيارته من احد طلابه بمحافظة العرضيات

مازن القرني (صدى):
تفاجأ احد المعلمين بمحافظة العرضيات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، وذلك أثناء خروجه من المدرسة بعد أداء الطلاب اختبارات الفصل الدراسي الأول بعبارة كتبها له أحد الطلاب بالمدرسة بعد خروجه من قاعة الإختبار على نافذة السيارة حيث كتب الطالب (احبك) معبر عن مدى حبه وتقديره لمعلمه .
حيث قال المعلم احمد القرني عبر حسابه في تويتر : "عبارة كتبها لي أحد طلابي بالمدرسة بعد خروجه من قاعة الاختبار على نافذة السيارة تكتب بماء الذهب (احبك) نبهني لها الموجه الطلابي بالمدرسة (تلميذي سابقا). أسأل الله ان يحفظه وان يصلحه لنفسه ولوالديه ولوطنه".
من جهتها تواصلت "صدى" مع المعلم احمد القرني والذي بدوره عبر عن مدى شكره العظيم لهذا الطالب ولكلمته العفوية التي اختصر بها الكثير من الكلام عن مشاعره نحوي ، وحيث اني اعتبرها مصدر فخر واعتزاز لي، وذلك لعلمي بإنه لم يكتبها هذا الطالب ويبوح بها الا لما رأه مني من عطاء يكسوه الإحترام والتقدير المتبادل بيني وبين جميع طلابي في المدرسة.