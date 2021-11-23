الترفيه تعلن إقامة حفل خاص لنادي الهلال

طلال الغامدي (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للترفية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، إقامة حفل خاص لنادي الهلال غدا الأربعاء، وذلك بمناسبة تتويجه بدوري أبطال آسيا 2021.
ويضم الحفل مجموعة من نجوم الفن والغناء في الوطن العربي، على رأسهم محمد عبده، راشد الماجد، راشد الفارس، مزعل فرحان، أصالة.
وقالت الهيئة في بيانها أن سعر التذكرة 58 ريال سعودي، كما يلتزم حامل هذه التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند صدور التذكرة أو إستخدامها أو محاولة إستخدامها.
وأضافت أن التذاكر غير قابلة للإلغاء، الإسترجاع أو التبديل، كما أنه بشراء هذه التذكرة، توافق على الإمتثال لكافة الأحكام والشروط والإمتثال لأحكام وشروط أُخرى وقيود الجهة المنظمة قبل الفعالية أو خلالها.
وأكدت الهيئة العامة للترفيه على أنه في حالة تم إلغاء أو تأجيل أو تغيير موعد الفعالية من قِبل الجهة المنظمة، يتم إعادة قيمة التذكرة كرصيد بالمحفظة الإلكترونية للعميل لدى مزود الخدمة.
كما يقتصر الحفل على دخول المحصنين جرعتين وفقاً للحالة في تطبيق توكلنا، كما أن حامل التذكرة مسؤول عن التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المسموح به لحضورها كما يجب من حاملي التذكرة الوصول باكرا.