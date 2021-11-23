مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش مشروع إعداد الميزانية العامة للدولة

الرياض (صدى):
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً اليوم، عبر الاتصال المرئي، حيث اطلع المجلس خلال اجتماعه على عدد من التقارير والعروض والمعاملات المدرجة على جدول أعماله.
وناقش المجلس الوضع الحالي لمشروع إعداد الميزانية العامة للدولة، والتقديرات المعتمدة للمالية العامة للدولة على المدى المتوسط، وتقديرات الإيرادات النفطية، وتقديرات النفقات، وتطورات الإطار المالي والاقتصادي، ومشروع النظام الشامل للميزانية
كما ناقش أيضا التقارير الدورية المقدمة من وزارتي الصحة والاقتصاد والتخطيط في شأن المستجدات والتطورات الصحية والاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها.
كما أطلع المجلس على التقرير الربعي الاقتصادي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال أهم التطورات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، كما استعرض حالة الاستثمار الخاص في المملكة، وكذلك تضمن التقرير التوقعات المستقبلية لاقتصاد المملكة.
وتابع العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في شأن تقرير أداء الأجهزة الحكومية، الذي تضمن تحليل لنتائج مؤشرات أداء الأجهزة العامة، وتحليل لنتائج مبادرات الأجهزة العامة، ونتائج أبرز المؤشرات الدولية ذات الصلة.