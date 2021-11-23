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مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش مشروع إعداد الميزانية العامة للدولة

منذ ساعة
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مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش مشروع إعداد الميزانية العامة للدولة

الرياض (صدى):

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً اليوم، عبر الاتصال المرئي، حيث اطلع المجلس خلال اجتماعه على عدد من التقارير والعروض والمعاملات المدرجة على جدول أعماله.

وناقش المجلس الوضع الحالي لمشروع إعداد الميزانية العامة للدولة، والتقديرات المعتمدة للمالية العامة للدولة على المدى المتوسط، وتقديرات الإيرادات النفطية، وتقديرات النفقات، وتطورات الإطار المالي والاقتصادي، ومشروع النظام الشامل للميزانية

كما ناقش أيضا التقارير الدورية المقدمة من وزارتي الصحة والاقتصاد والتخطيط في شأن المستجدات والتطورات الصحية والاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها.

كما أطلع المجلس على التقرير الربعي الاقتصادي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال أهم التطورات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، كما استعرض حالة الاستثمار الخاص في المملكة، وكذلك تضمن التقرير التوقعات المستقبلية لاقتصاد المملكة.

وتابع العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في شأن تقرير أداء الأجهزة الحكومية، الذي تضمن تحليل لنتائج مؤشرات أداء الأجهزة العامة، وتحليل لنتائج مبادرات الأجهزة العامة، ونتائج أبرز المؤشرات الدولية ذات الصلة.

المملكة
التنمية
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
الميزانية العامة للدولة
الأجهزة العامة

التعليقات

4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7769
منذ 10 دقائق
الدولة الآن ثرية جداً ومستحيل يكون فيه نقص في الميزانية أو ديون على الدولة لأن الضرائب والمخالفات التي وضعت جلبت أموال لاتعد ولا تحصى ومن المسكين المتأثر هو المواطن الفقير
4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7769
منذ 8 دقائق
للأسف الشديد كثييير من الأموال أهدرت على الترفيه والخرابيط وونتر لاند ومن استفاد منها للأسف هم الأجانب 🤷‍♂️😬💔

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أحدث التعليقات

ابو محمد
اليوم العصر دخلت على مكتب العمل وجيت ابي اطبع رخصة عمل وطلب مني ٩٧٠٠ ريال واتصلت عليهم قالو حتى الان لم يطبق الامر
نالبي
تاركه مشاكل امريكا والبترول واخذ من المخزون الاحتياطي وجايه تتفرجين علي كورة
جنوبيه قحطانيه❣
صدقني الهلال سهل جواء الملعب روح أسئلتهم لما خرجو من المجموعات🤭😂
4everx2
للأسف الشديد كثييير من الأموال أهدرت على الترفيه والخرابيط وونتر لاند ومن استفاد منها للأسف هم الأجانب 🤷‍♂️😬💔
4everx2
الدولة الآن ثرية جداً ومستحيل يكون فيه نقص في الميزانية أو ديون على الدولة لأن الضرائب والمخالفات التي وضعت جلبت أموال لاتعد ولا تحصى...

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