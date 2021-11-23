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لقطة لاعب الهلال علي البليهي
منذ 34 دقيقة
598
1
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التعليقات
فوق هام 111
عدد التعليقات : 33
منذ 7 دقائق
لله درك م اروعك عفطت الطوابيق صح
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أحدث التعليقات
واضح ***وصريح
ميرووووووووووووووووووووك، للهلال وعشاق الموج الأزرق،وللرياضة السعودية عامة.
نجاة محمد
نقول الحمد لله
فوق هام 111
لله درك م اروعك عفطت الطوابيق صح
ابو يزن
ماوجدوا ممثل بارع داخل الملعب وضرب الاعبين ويدعي التمثيل والاجابه فخطتهم فشلت في إيجاد البديل ولن بدأ شغل المتحكمين والدفع الرباعي بإعادة اكبر ممثل...
فوق هام 111
صحيفت قواطي ... اجل صورة السابعه هههههههههه الثامنه ي مال الكفف
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