الفراج: ألف مبروك للهلال تجديد عاداته كقمة الذهب في قارة آسيا

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على تتويج الهلال بدوري أبطال آسيا بعد فوزه على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بثنائية نظيفة.
وقال وليد الفراج:"انتهت القصة وكتبت صفحة الصراع الأخيرة، ألف مبروك للهلال تجديد عاداته كقمة الذهب في قارة آسيا".
وأشار:"مبروك لبلادي الغالية ومبروك لكل محبي الكبير نادي الهلال ومبروك للمؤسسة الرياضية السعودية الرسمية على شهر الانتصارات نوفمبر وأمالنا الآن مع الأخضر في طريق المونديال".
وكان الهدف الأول للهلال سجله اللاعب ناصر الدوسري في الدقيقة 1، بينما أحرز الهدف الثاني للهلال اللاعب موسى ماريجا في الدقيقة 63 من عمر المباراة.