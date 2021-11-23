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الفراج: ألف مبروك للهلال تجديد عاداته كقمة الذهب في قارة آسيا

منذ 34 دقيقة
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الفراج: ألف مبروك للهلال تجديد عاداته كقمة الذهب في قارة آسيا

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على تتويج الهلال بدوري أبطال آسيا بعد فوزه على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بثنائية نظيفة.

وقال وليد الفراج:"انتهت القصة وكتبت صفحة الصراع الأخيرة، ألف مبروك للهلال تجديد عاداته كقمة الذهب في قارة آسيا".

وأشار:"مبروك لبلادي الغالية ومبروك لكل محبي الكبير نادي الهلال ومبروك للمؤسسة الرياضية السعودية الرسمية على شهر الانتصارات نوفمبر وأمالنا الآن مع الأخضر في طريق المونديال".

وكان الهدف الأول للهلال سجله اللاعب ناصر الدوسري في الدقيقة 1، بينما أحرز الهدف الثاني للهلال اللاعب موسى ماريجا في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

 

الهلال
وليد الفراج
دوري أبطال آسيا
الأخضر
المونديال
بوهانج

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10673
منذ 13 دقيقة
الف مليون مبروك فوز هلالنا بالثامة
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10673
منذ 13 دقيقة
الف مليون مبروك فوز هلالنا بالثامة

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
ميرووووووووووووووووووووك، للهلال وعشاق الموج الأزرق،وللرياضة السعودية عامة.
نجاة محمد
نقول الحمد لله
فوق هام 111
لله درك م اروعك عفطت الطوابيق صح
ابو يزن
ماوجدوا ممثل بارع داخل الملعب وضرب الاعبين ويدعي التمثيل والاجابه فخطتهم فشلت في إيجاد البديل ولن بدأ شغل المتحكمين والدفع الرباعي بإعادة اكبر ممثل...
فوق هام 111
صحيفت قواطي ... اجل صورة السابعه هههههههههه الثامنه ي مال الكفف

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