إيهاب توفيق يوضح سر انسحابه من مهرجان "نجم العرب"

القاهرة (صدى):
علق الفنان المصري إيهاب توفيق على أنباء انسحابه من حفل مهرجان "نجم العرب" المقام بأحد الفنادق في القاهرة.
وقال إيهاب توفيق إن ما تردد عن تعرضه لإهانة شخصية من الجهة المنظمة للحفل، أو اعتراضه على تمييز الفنانين نوال الزغبي وعاصي الحلاني، غير صحيح.
وأوضح أن سوء التنظيم وتجاهل المكانة الفنية لعدد كبير من حضور الحفل يعد السبب الأساسي وراء انسحابه.
ولفت:"بناءً على هذه التصرفات بدأت اسمع اعتراضات وتذمر واستياء الكثير من الفنانين لتجاهلها كل هؤلاء الفنانين وغيرهم وأيضاً قامت بتبديل أماكن وترتيب التكريم التي كان من المفترض أن تكون كالتالي: الأستاذ صلاح عبد الله، الأستاذ سيد رجب، المخرج جمال عبد الحميد، وأنا إيهاب توفيق".
وأبان:"وهذا ما لم يحدث وأخذت هذه الشخصية في تبديل الترتيب المتفق عليه حسب أهوائها، لذلك غادرت الحفل حفاظا على كرامتي ومكانتي الفنية والتأخير الشديد لارتباطي بحفل في نفس الليلة".