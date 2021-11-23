تشييع جثمان طالب تنبأ بوفاته في منشور على "فيسبوك"

القاهرة (صدى):
شيع أهالي مدينة المنصورة في مصر، جثمان طالب في كلية التجارة جامعة الزقازيق، وذلك بعد أيام من كتابته منشور على "فسبوك" تنبأ فيه بقرب وفاته.
وذكر أصدقاء الشاب "مصطفى عواد" أن الأخير كان يعاني من اضطرابًا نفسيًا وحالة اكتئاب حادة، مضيفين أنه كتب رسالة طلب فيه من الجميع أن يسامحوه إذا ارتكب أي خطأ في حقهم، وفقا لـ"الأهرام".
وأضاف أنه سامح الجميع وأنه لا يحمل غلاً ولا حقداً لأحد من خلقه، مضيفا أنه في حال جاء الموت له فسيأخذه تواباً نقياً، ومطالبا من الجميع الدعاء له إذا استيقظوا في يوم ما على خبر وفاته.