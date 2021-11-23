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تشييع جثمان طالب تنبأ بوفاته في منشور على "فيسبوك"

منذ ساعة
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تشييع جثمان طالب تنبأ بوفاته في منشور على "فيسبوك"

القاهرة (صدى):

شيع أهالي مدينة المنصورة في مصر، جثمان طالب في كلية التجارة جامعة الزقازيق، وذلك بعد أيام من كتابته منشور على "فسبوك" تنبأ فيه بقرب وفاته.

وذكر أصدقاء الشاب "مصطفى عواد" أن الأخير كان يعاني من اضطرابًا نفسيًا وحالة اكتئاب حادة، مضيفين أنه كتب رسالة طلب فيه من الجميع أن يسامحوه إذا ارتكب أي خطأ في حقهم، وفقا لـ"الأهرام".

وأضاف أنه سامح الجميع وأنه لا يحمل غلاً ولا حقداً لأحد من خلقه، مضيفا أنه في حال جاء الموت له فسيأخذه تواباً نقياً، ومطالبا من الجميع الدعاء له إذا استيقظوا في يوم ما على خبر وفاته.

مصر
وفاة
حقد
اضطراب نفسي
غل
مدينة المنصورة

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 682
منذ 11 دقيقة
لاحول ولاقوة الابالله

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
ميرووووووووووووووووووووك، للهلال وعشاق الموج الأزرق،وللرياضة السعودية عامة.
نجاة محمد
نقول الحمد لله
فوق هام 111
لله درك م اروعك عفطت الطوابيق صح
ابو يزن
ماوجدوا ممثل بارع داخل الملعب وضرب الاعبين ويدعي التمثيل والاجابه فخطتهم فشلت في إيجاد البديل ولن بدأ شغل المتحكمين والدفع الرباعي بإعادة اكبر ممثل...
فوق هام 111
صحيفت قواطي ... اجل صورة السابعه هههههههههه الثامنه ي مال الكفف

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