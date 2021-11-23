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بالفيديو.. الهريفي: الهلال يملك هوية بطل

منذ 21 ساعة
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بالفيديو.. الهريفي: الهلال يملك هوية بطل

ماجد محمد (صدى):
هنأ لاعب نادي النصر والمنتخب الوطني السابق، فهد الهريفي، نادي الهلال وجمهوره بمناسبة فوز النادي بكأس دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

وقال :" مبروك لنادي الهلال، مبروك للأمة الهلالية هذا الفوز الغير مستغرب، فريق يملك شخصية، وهوية فريق بطل، ألف مبروك أقولها من القلب لفريق سعوديشرفنا في هذا المحفل".

وتابع : " فريق الهلال يعمل ويدعم بعمل تراكمي، فريق يفكر داخل الملعب، فريق لا يجد لديه انقسامات، همهم الكيان وليس الأشخاص، ألف مبروك"، وذلك على حسابه بموقع "تويتر".

يذكر أن الهلال انتزع فوزا ثمينا من نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

الهلال
الرياض
نادي الهلال
بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي
على استاد الملك فهد الدولي

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10296
منذ ساعة
الهريفي: الهلال يملك هوية ** بالفعل الهلال هو كذلك ** وانت تملك الحقد لتاليسكا **!!!
طرشوله ** ههههههههههههه

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أحدث التعليقات

رااايق
متوقعا أن تصبح المملكة الدولة الأولى في ريادة الأعمال **!!!! تصبح المملكة الدولة الأولى في ريادة الأعمال ** بتوظيف البنات**؟!! هذي من جد دنيااا...
ابو وليد
للاسف تم قص مقطع من كلام هذا الشخص الذي كان يتحدث عن رأي الملحدين والخارجين عن المله -- وتكالب عليه بقايا ذوليك
رااايق
وشبابنا ** يجلس بالبيت يرضع العيال مثلا **؟!!! ياناس خافوا الله ** شبابنا ترى عاطلين عن العمل ** ولا بس التركيز على البنات **!!!!!
مطر الاسود
شر البلية ما يضحك
مطر الاسود
الذي لا ينتطح فيه عنزان انه لا يوجد في جسمك شيىء طبيعي كله ملعوب فيه

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