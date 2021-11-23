بالفيديو.. الهريفي: الهلال يملك هوية بطل

ماجد محمد (صدى):
هنأ لاعب نادي النصر والمنتخب الوطني السابق، فهد الهريفي، نادي الهلال وجمهوره بمناسبة فوز النادي بكأس دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.
وقال :" مبروك لنادي الهلال، مبروك للأمة الهلالية هذا الفوز الغير مستغرب، فريق يملك شخصية، وهوية فريق بطل، ألف مبروك أقولها من القلب لفريق سعوديشرفنا في هذا المحفل".
وتابع : " فريق الهلال يعمل ويدعم بعمل تراكمي، فريق يفكر داخل الملعب، فريق لا يجد لديه انقسامات، همهم الكيان وليس الأشخاص، ألف مبروك"، وذلك على حسابه بموقع "تويتر".
يذكر أن الهلال انتزع فوزا ثمينا من نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض.