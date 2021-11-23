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أسعار النفط تتحدى "بايدن" وتواصل الارتفاع

منذ ساعة
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أسعار النفط تتحدى "بايدن" وتواصل الارتفاع

وكالات (صدى):

شهدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء،ارتفاعا، وتصاعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" من 0.25% إلى 76.94 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.70% إلى 80.26 دولار للبرميل، على الرغم من إعلان الولايات المتحدة عن خطة منسقة مع كبار مستهلكي الخام لسحب كميات من الاحتياطيات الاستراتيجية وطرحها في الأسواق لخفض الأسعار.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يبذل جهوده من أجل الإفراج المنسق عن المخزونات لدفع أسعار النفط إلى الانخفاض.

وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستفرج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في غضون الأشهر المقبلة.

تكساس
النفط
أسعار النفط
جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18824
منذ ساعة
بايدن حراق ومسحب وعادي وبرقر وطعمية وبيض بالجبن .. اختلف البايرن لدى الذائقة أو اختلفت الفائقة لدى البايدن

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الحربي
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