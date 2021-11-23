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مشجع يسير من على أعلى أسوار استاد الملك فهد

منذ 20 ساعة
5304
1

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 829
منذ 7 دقائق
مبرووووك للوطن ولكل زعيم عالمي والاسويه صعبه قويه

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أحدث التعليقات

المدفعية الاتفاقيه
غريبه ظاهره جديدة
kkkk
مبرووووك للوطن ولكل زعيم عالمي والاسويه صعبه قويه
kkkk
مبرووووك للوطن ولكل زعيم عالمي والاسويه صعبه قويه
ABDALRHMANFF14
غباء ما أقول إلا غباء ؟!
kkkk
مبرووووك للوطن ولكل زعيم عالمي والاسويه صعبه قويه

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