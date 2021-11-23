بالفيديو.. تفاصيل جديدة في واقعة الفتاة التي ضحت بمهرها لدعم زوجها بالطائف

الطائف (صدى):
ذكرت هتون الشهري التي تضحي بمهرها من أجل عمل إعلان عن مشروع زوجها تفاصيل جديدة عن الواقعة.
وقالت أن قرارها جاء بعد أن أدت صلاة استخارة، مشيرة إلى أن مشهور السناب شات "فارس البشيري" رد إليها نصف مبلغ الإعلان الذي أخذه منها عندما علم بقصتها، ثم رد إليها باقي المبلغ بعد ذلك، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية".
وذكر فايز العبدلي، زوج "هتون" أنه تفاجئ بما فعلته زوجته، وأنه علم حينها بأن زواجه منها كان الخيار الصحيح الذي أخذه، مضيفا أنه لم يتوقع الانتشار الكبير للمقطع، مقدمًا الشكر لـ"فارس البشيري".
أقرأ أيضا: