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طلقات رصاص تستهدف جنازة.. و المشيعيين يتركون النعش وسط الطريق "فيديو"

منذ 9 ساعات
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طلقات رصاص تستهدف جنازة.. و المشيعيين يتركون النعش وسط الطريق "فيديو"

بيروت (صدى):
أطلق عدد من الأفراد النار على جنازة أحد الأشخاص من آلـ "برغل" في بلدة ببنين بلبنان ، الأمر الذي اضطر المشيعيين الى ترك النعش وسط الطريق وفروا هاربين خوفا من الرصاص.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو يظهر فيه عدد من الأشخاص حاملين نعشا وفي طريقهم للمدافن، ما فاجأتهم طلقات رصاص من إحدى الجوانب، فتركوا النعش في وسط الطريق خوفا من الرصاص.

و انعقد اجتماع في بلدة ببنين يضم كافة فعاليات البلدة بالإضافة الى الوجوه البلدية والإختيارية والدينية ورجال الصلح للنظر في الواقعة ولتطويق ما حدث لانهاء الفتنة.

 

جنازة
لبنان
إطلاق النار
طلقات رصاص

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 2028
منذ ساعة
الحمد لله على نعمة الأمن والإيمان

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أحدث التعليقات

علي حسين احمد مجيري
محتاج القرض
جنوبيه قحطانيه❣
اللي يصيربالنصر شي عجيب؟ مثل الجلاد لا يترك👍
بلبل البحر
لا اله الا الله... مردغه
العالمي
ثنينهم يطقطقو وهم اللي جايبين العيد
بلبل البحر
الله يسعدكم ويبارك فيكم

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