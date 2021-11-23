طلقات رصاص تستهدف جنازة.. و المشيعيين يتركون النعش وسط الطريق "فيديو"

بيروت (صدى):
أطلق عدد من الأفراد النار على جنازة أحد الأشخاص من آلـ "برغل" في بلدة ببنين بلبنان ، الأمر الذي اضطر المشيعيين الى ترك النعش وسط الطريق وفروا هاربين خوفا من الرصاص.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو يظهر فيه عدد من الأشخاص حاملين نعشا وفي طريقهم للمدافن، ما فاجأتهم طلقات رصاص من إحدى الجوانب، فتركوا النعش في وسط الطريق خوفا من الرصاص.
و انعقد اجتماع في بلدة ببنين يضم كافة فعاليات البلدة بالإضافة الى الوجوه البلدية والإختيارية والدينية ورجال الصلح للنظر في الواقعة ولتطويق ما حدث لانهاء الفتنة.