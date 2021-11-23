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بالفيديو.. تعرف على الشروط الجديدة لاستحقاق المطلقة معاش الضمان الاجتماعي

منذ ساعتين
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بالفيديو.. تعرف على الشروط الجديدة لاستحقاق المطلقة معاش الضمان الاجتماعي

الرياض (صدى):
أوضح المحامي والمستشار القانوني، ماجد الرويلي، الشروط الجديدة لاستحقاق المطلقة معاش الضمان الاجتماعي، وفقا لنظام الضمان الاجتماعي المطور.

وذكر أن الشروط تتضمن أن تكون المطلقة مقيمة بشكل دائم في المملكة، وألا يقل عمرها عن 35 عام، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وأكد أن هناك استثناءات بشأن المعاش وهم الزوجة أو الأرملة أو المطلقة الغير سعودية ومتزوجة من مواطن سعودي بشرط أن يكون لها أبناء ومقيمة في المملكة، وينطبق ذلك على أي مواطنة كانت متزوجة أو أرملة أو مطلقة من شخص غير سعودي بشرط أن تكون إقامتها مع أبناءها دائمة في المملكة.

وأضاف أن هذا النظام بحمل في طياته الكثير من المميزات، لافتا إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أقرت بعدم منح المعاش للمطلقة إذا كانت تعيش مع أسرتها.

ونوه بأن نظام الضمان الاجتماعي برر هذا القرار بأن النظام الجديد ينظر للأسرة المتواجدة في ذات المسكن، لذا فأن المسكن يعد أحد أهم أركان تعريف الأسرة الذي يحتسب على أساسه الدخل والمعاش.

 

المطلقة
معاش
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
نظام الضمان الاجتماعي المطور
معاش الضمان الاجتماعي

التعليقات

زائر
زائر عدد التعليقات : 4834
منذ 33 دقيقة
قرار ظالم بصراحة ولو كانت مطلقه او زوجها متوفي ووالدها او من تسكن معه ما يصرف عليها وش ذنبها المسكينة او حتى اللي تعدى عمرها 35 سنة

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ابوبدر
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زائر
قرار ظالم بصراحة ولو كانت مطلقه او زوجها متوفي ووالدها او من تسكن معه ما يصرف عليها وش ذنبها المسكينة او حتى اللي تعدى...
د محمد ماجد بخش
٩١ حصان

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