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مسن باكستاني في موقف صعب
منذ 5 ساعات
1303
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 15035
منذ 47 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
خضير كاد أن يقضي عليه.
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