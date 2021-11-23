مدرب كرة قدم يستغل لاعبة في فريقه ويغتصبها

مليكة فؤاد (صدى):
أقدم مُدرب كرة قدم بمدينة بني ملال بالمغرب على استغلال إحدى لاعبات الفريق الذي يُدربه واغتصبها.
كان المدرب الذي يبلغ عمره ٥٣ عاما استغل سلطته ووضعه الاعتباري كمدربا لفريق الإناث فئة الصغار، وغرر بالضحية القاصر البالغة من العمر 15 سنة والتحرش بها.
ووثق المتهم ممارسته الجنسية مع تلك الفتاه بواسطه هاتفه المحمول لابتزازها إن رفضت الخضوع إلى رغباته، إلا أنه تم تسريب هذه الفيديوهات والصور .
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصور والفيديوهات، حيث تفاعلت عناصر الدرك الملكي ببشكل سريع مع ماتم نشره ، وقامت باستدعاء الضحية برفقة والدها للاستماع إليهما بشأن الواقعة.
وعلى الفور تم ضبط المتهم بعد تنسيق أمني دقيق وتباشر السلطات الأمنية والقضائية المختصة، التحقيق معه وكشف ملابسات وأبعاد القضية، والتأكد ان كان هناك ضحايا آخريات للمتهم داخل الفريق.