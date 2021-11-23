شاهد .. جماهير الهلال تتوافد إلى استاد الملك فهد

نواف السالم (صدى):
توجهت جماهير فريق نادي الهلال، إلى استاد الملك فهد الدولي، وذلك من أجل مشاهدة المباراة النهائية التي ستجمع بين الأخير أمام نظيره بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.
وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً، بصفارة الحكم الإماراتي، محمد عبدالله، ويعاونه كل من محمد أحمد الحمادي وحسن محمد المهري، وعادل علي النقبي، وأحمد سعيد الراشدي، والإماراتي عمار علي الجنيبي، وعمر محمد العلي والسوري حنا حطاب.
يذكر أن فريق الهلال يسعى لتحقيق لقبه الرابع بعد أن توج باللقب في عوام 1991 و2000 و2019.