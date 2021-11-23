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شاهد .. جماهير الهلال تتوافد إلى استاد الملك فهد

منذ ساعتين
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شاهد .. جماهير الهلال تتوافد إلى استاد الملك فهد

نواف السالم (صدى):
توجهت جماهير فريق نادي الهلال، إلى استاد الملك فهد الدولي، وذلك من أجل مشاهدة المباراة النهائية التي ستجمع بين الأخير أمام نظيره بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً، بصفارة الحكم الإماراتي، محمد عبدالله، ويعاونه كل من محمد أحمد الحمادي وحسن محمد المهري، وعادل علي النقبي، وأحمد سعيد الراشدي، والإماراتي عمار علي الجنيبي، وعمر محمد العلي والسوري حنا حطاب.

يذكر أن فريق الهلال يسعى لتحقيق لقبه الرابع بعد أن توج باللقب في عوام 1991 و2000 و2019.

الهلال
نادي الهلال
آسيا
هانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.
الهلال وهانغ

التعليقات

القادسبه
القادسبه عدد التعليقات : 34
منذ ساعة
باذن الله خسارة. من الكورييين

باذن الله
جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16324
منذ 41 دقيقة
‏إذا حقق الهلال هذه البطولة
يجب على الهلاليين إن يشكروا الملكي ولاعبه هيثم عسيري الذي منحهم هذا الشرف😜

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الترفيه المنظبط مطلب لكل الفئات لكن الترفيه المحرم وتغرير الناس فيه يهدم الاقتصاد ويجر إلى مهالك لا يعلمها إلا الله..
جنوبيه قحطانيه❣
‏إذا حقق الهلال هذه البطولة يجب على الهلاليين إن يشكروا الملكي ولاعبه هيثم عسيري الذي منحهم هذا الشرف😜
المدفعية الاتفاقيه
الطيور على اشباهها تقع ،،،
مسافات
واكد ان الفوز للهلال !! هو يعلم الغيب !! ياامة ضحكت من جهلها الامم وهذا وامثاله نموذج .
عبدالله
ياليت يطبق هذا النظام

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