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رجل يصور فتاة بطريقة غير لائقة بصالة الألعاب الرياضية

منذ ساعتين
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رجل يصور فتاة بطريقة غير لائقة بصالة الألعاب الرياضية

واشنطن (صدى):
أقدم رجل أمريكي على تصوير "فتاة" دون علمها أثناء تأديتها التمارين الرياضية في صالة الألعاب الرياضية وهو الأمر الذي أصابها بشعور الرعب والاشمئزاز وفقًا لـ "وصفها".

واكتشفت "ماريا" الأمر عندما قاكت بضبط إعدادت كاميرات هاتفها لتقييم أدائها خلال التمارين الرياضية في "الجيم" إلا أنها تفاجئت عند مشاهدتها لـ "الفيديو" بوجود من يصورها.

ونشرت "ماريا" الفيديو عبر صفحتها وحذرت الفتيات من التعرض لمثل هذه المواقف المماثلة قائلة: :خذوا حذركم أيتها الفتيات، لست الفتاة الأولى التي تتعرض لمثل هذا الموقف السيء".

وتابعت: "شعرت بالاشمئزاز من تصرف الرجل، وساواجهه بما فعل، حيث سنقوم بمراجعة اللقطات التي أظهرت الوقت المحدد الذي كنت أمارس فيه التمارين والوقت المحدد الذي كان يسجلني فيه".

التمارين الرياضية
التصوير
الجيم
تصوير فتاة
ممارسة التمارين
صالة الألعاب الرياضية

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4055
منذ ساعة
امريكية عاد تحذر 😉يشوفون انستقرامها والا سنابها واكيد راح يلقون لها صور وهي متصورة بالبكيني بمواضع مختلقة 😂😂

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أحدث التعليقات

خان
طيب ممكن الكفيل مع باكستاني مسوي فيها 😤😤
ABDALRHMANFF14
الله يرحمهم المشكلة لازم وزارات التعليم دايماً ينتبهون من هذي المشاكل لا حول ولا قوة الا بالله
ABDALRHMANFF14
الله يرحمهم المشكلة لازم وزارات التعليم دايماً ينتبهون من هذي المشاكل لا حول ولا قوة الا بالله
اللللل
تمكين المراءة وخصي الذكور حانشوف في الايام القادمة الاثار السلبية والله يعين وزارة الداخلية علي المشاكل
ط 🍹🍹🍹
إرتفاع أسعار الماشية والأغنام لدينا منذ سنوات وليس ألأن فقط

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