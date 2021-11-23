رجل يصور فتاة بطريقة غير لائقة بصالة الألعاب الرياضية

واشنطن (صدى):
أقدم رجل أمريكي على تصوير "فتاة" دون علمها أثناء تأديتها التمارين الرياضية في صالة الألعاب الرياضية وهو الأمر الذي أصابها بشعور الرعب والاشمئزاز وفقًا لـ "وصفها".
واكتشفت "ماريا" الأمر عندما قاكت بضبط إعدادت كاميرات هاتفها لتقييم أدائها خلال التمارين الرياضية في "الجيم" إلا أنها تفاجئت عند مشاهدتها لـ "الفيديو" بوجود من يصورها.
ونشرت "ماريا" الفيديو عبر صفحتها وحذرت الفتيات من التعرض لمثل هذه المواقف المماثلة قائلة: :خذوا حذركم أيتها الفتيات، لست الفتاة الأولى التي تتعرض لمثل هذا الموقف السيء".
وتابعت: "شعرت بالاشمئزاز من تصرف الرجل، وساواجهه بما فعل، حيث سنقوم بمراجعة اللقطات التي أظهرت الوقت المحدد الذي كنت أمارس فيه التمارين والوقت المحدد الذي كان يسجلني فيه".