بالفيديو.. والدة السيامي المصري توجه الشكر لقيادة المملكة

الرياض (صدى):
أعربت والدة السيامي المصري "سلمى وسارة" عن سعادتها بوصول التوأم إلى الرياض تمهيدًا لإجراء عملية فصلهما في المملكة العربية السعودية.
وأكدت والدة "التوأم" أنها تستطيع التفرقة بين الطفلتين من خلال شعور الأمومة بداخلها فهى من استطاعت التفريق بين كلاً منهن وأسمتهما "سلمى وسارة".
كما وجهت شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على التوجيه بإجراء العملية لـ "التوأم".
وكان التوأم السيامي المصري "سلمى وسارة" قد وصلن إلى الرياض تمهيدًا لإجراء عملية فصلهما في المملكة العربية السعودية؛ إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.