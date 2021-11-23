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بالفيديو.. والدة السيامي المصري توجه الشكر لقيادة المملكة

منذ 3 ساعات
2021
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بالفيديو.. والدة السيامي المصري توجه الشكر لقيادة المملكة

الرياض (صدى):
أعربت والدة السيامي المصري "سلمى وسارة" عن سعادتها بوصول التوأم إلى الرياض تمهيدًا لإجراء عملية فصلهما في المملكة العربية السعودية.

وأكدت والدة "التوأم" أنها تستطيع التفرقة بين الطفلتين من خلال شعور الأمومة بداخلها فهى من استطاعت التفريق بين كلاً منهن وأسمتهما "سلمى وسارة".

كما وجهت شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على التوجيه بإجراء العملية لـ "التوأم".

وكان التوأم السيامي المصري "سلمى وسارة" قد وصلن إلى الرياض تمهيدًا لإجراء عملية فصلهما في المملكة العربية السعودية؛ إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

 

الرياض
خادم الحرمين الشريفين
المملكة العربية السعودية
التوأم السيامي المصري
عملية الفصل
التوأم السيامي سلمى وسارة

التعليقات

نبيل
نبيل عدد التعليقات : 136
منذ 52 دقيقة
يارب بس يثمر فيكم

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الترفيه المنظبط مطلب لكل الفئات لكن الترفيه المحرم وتغرير الناس فيه يهدم الاقتصاد ويجر إلى مهالك لا يعلمها إلا الله..
جنوبيه قحطانيه❣
‏إذا حقق الهلال هذه البطولة يجب على الهلاليين إن يشكروا الملكي ولاعبه هيثم عسيري الذي منحهم هذا الشرف😜
المدفعية الاتفاقيه
الطيور على اشباهها تقع ،،،
مسافات
واكد ان الفوز للهلال !! هو يعلم الغيب !! ياامة ضحكت من جهلها الامم وهذا وامثاله نموذج .
عبدالله
ياليت يطبق هذا النظام

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