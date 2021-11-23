ارتفاع ملحوظ في أسعار الماشية مع قدوم الشتاء

علي القحطاني (صدى):
تواجه أسواق الماشية والأغنام ارتفاع أسعار الشراء والبيع بشكل ملحوظ في كل شتاء من كل عام، الأمر الذي يتسبب في أزمة لمتوسطي وقليلي الدخل.
وتعاني أسواق الماشية من سيطرة السماسرة «الشريطية»، بالإضافة لوجود عدد كبير من العمالة الأجنبية التي تتحكم بالأسواق خلال عمليات البيع والشراء.
وقال أحد تجار المواشي أن الزيادة في الأسعار ترجع للاقبال الكبير على الشراء مع دخول موسم الشتاء، حيث يعد موسمًا للباعة، ويكثر فيه الطلب على الأغنام ولحومها مما يزيد من سعرها بحسب الوطن.
بينما أرجع أحد مربي الأغنام، زيادة الأسعار إلى ارتفاع أسعار طعام المواشي حيث وصل سعر الشعير إلى 80 ريال، ولذلك فإن أسعار المواشي في ارتفاع، بينما قال آخر أن السوق منذ أيام في تذبذب ولا وجود مبرر لذلك وتراوح سعر فئة النعيمي والبلدي مابين 1100 إلى 1600 ريال.