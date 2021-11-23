إنقاذ عامل حاول الانتحار بابتلاع جسم إسمنتي بجدة

جدة (صدى):
أقدم شاب باكستاني في الثلاثين من عمره على الانتحار، فبلع مادة سائلة تجمدت داخل أحشائه " خليط أسمنتي" أدت إلى تحجره وانسداد تام في المعدة يصاحبها آلام حادة في منطقة البطن وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى
ونجح الطاقم الطبي والفني بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إنقاذ المريض، وبفور حضوره تم إجراء كل التحاليل والأشعة اللازمة ونقل المريض لغرفة العمليات.
وتمكن الفريق الطبي من استخراج الجسم الإسمنتي من المعدة، وإعادة إصلاح الأضرار النسيجية؛ حيث استغرقت العملية قرابة ٣ ساعات بإشراف الدكتور أيمن زمريق وفريقه الطبي واستشاري التخدير أحمد با فرج.