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خلك في مكانك وابعدي عن المشاكل

منذ ساعتين
767
1

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15033
منذ ساعة
هههههههههههههههههههههههههههه
سلمت من الطق والفرعة والحذف،ولا سلمت من المطيح فالحفرة،هي وبنيتها،،

يقول المثل(( الطق مايخطي الوجيه الكرهة))..

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باالتوفيق لعشق الطفوله❤🖤😜✌🏻🙈😂

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