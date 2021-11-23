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بالفيديو.. مختص يوضح المقعد المناسب لجلوس الأطفال داخل السيارة لحماية أرواحهم

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. مختص يوضح المقعد المناسب لجلوس الأطفال داخل السيارة لحماية أرواحهم

أميرة خالد (صدى):
أوضح الدكتور صالح الغامدي، المكان المناسب لجلوس الأطفال داخل السيارة وذلك لضمان سلامتهم والحفاظ على أرواحهم حال وقوع حادث أو أمر طارئ.

وأضاف الغامدي :"حزام الأمان للكبار يحمي من الإصابه بنسبه 70٪ وكذلك نفس النسبة مع إستخدام المقاعد المناسبة للأطفال .

وأكد أن المكان المناسب لجلوس الأطفال هو في المقعد الخلفي وليس على المقعد الأمامي أو في حضن أمه، مشيرا إلى خطورة ذلك على حياة أطفالهم .

وأشار إلى ضرورة ربط الحزام بشكل ثابت ١٠٠ ٪ وربطه بالشكل الصحيح، وكذلك اختيار اللباس المناسب لضمان ربط الحزام بشكل آمن ومريح.

الأطفال
المقاعد الأمامية
المقاعد الخلفية للسيارة
المقعد المناسب
حزام الأم

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 609
منذ ساعة
طيب عارفين الشيء هذا وما يحتاج لأختصاص

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أحدث التعليقات

خان
طيب ممكن الكفيل مع باكستاني مسوي فيها 😤😤
ABDALRHMANFF14
الله يرحمهم المشكلة لازم وزارات التعليم دايماً ينتبهون من هذي المشاكل لا حول ولا قوة الا بالله
ABDALRHMANFF14
الله يرحمهم المشكلة لازم وزارات التعليم دايماً ينتبهون من هذي المشاكل لا حول ولا قوة الا بالله
اللللل
تمكين المراءة وخصي الذكور حانشوف في الايام القادمة الاثار السلبية والله يعين وزارة الداخلية علي المشاكل
ط 🍹🍹🍹
إرتفاع أسعار الماشية والأغنام لدينا منذ سنوات وليس ألأن فقط

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