بالفيديو.. مختص يوضح المقعد المناسب لجلوس الأطفال داخل السيارة لحماية أرواحهم

أميرة خالد (صدى):
أوضح الدكتور صالح الغامدي، المكان المناسب لجلوس الأطفال داخل السيارة وذلك لضمان سلامتهم والحفاظ على أرواحهم حال وقوع حادث أو أمر طارئ.
وأضاف الغامدي :"حزام الأمان للكبار يحمي من الإصابه بنسبه 70٪ وكذلك نفس النسبة مع إستخدام المقاعد المناسبة للأطفال .
وأكد أن المكان المناسب لجلوس الأطفال هو في المقعد الخلفي وليس على المقعد الأمامي أو في حضن أمه، مشيرا إلى خطورة ذلك على حياة أطفالهم .
وأشار إلى ضرورة ربط الحزام بشكل ثابت ١٠٠ ٪ وربطه بالشكل الصحيح، وكذلك اختيار اللباس المناسب لضمان ربط الحزام بشكل آمن ومريح.