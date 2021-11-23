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وظائف شاغرة في شركة نيوم

منذ 10 ساعات
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وظائف شاغرة في شركة نيوم

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة نيوم، عن توفر فرص وظيفية هندسية وتقنية شاغرة لحديثي التخرج وذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فما فوق في مدينة نيوم.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس مدني: درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية أو مجال ذي صلة ويفضل الماجستير، لا يشترط الخبرة، فضلًا عن الحاجة إلى محلل أول - تحليلات البيانات والحوكمة: درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية أو تكنولوجيا المعلومات أو مجال وثيق الصلة، خبرة في إدارة البيانات المتعددة أو عملية تنفيذ BI/Analytics.

وأشارت شركة نيوم إلى أن التقديم عبر التالي:

- مهندس مدني .

- محلل أول - تحليلات البيانات والحوكمة .

وظائف شاغرة
نيوم
شركة نيوم
شواغر وظيفية

التعليقات

وليد مسرحي
وليد مسرحي عدد التعليقات : 1
منذ 59 دقيقة
يوجد عندكم وظيفة في شركة المراعي قسم المزارعة عامل محلب أو رجال الأمن أو عامل انتاج أو عامل حفريات عندي الابتدائي وخبر عسكرية وأمن وعمري45سنة

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واضح ***وصريح
ميرووووووووووووووووووووك، للهلال وعشاق الموج الأزرق،وللرياضة السعودية عامة.
نجاة محمد
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لله درك م اروعك عفطت الطوابيق صح
ابو يزن
ماوجدوا ممثل بارع داخل الملعب وضرب الاعبين ويدعي التمثيل والاجابه فخطتهم فشلت في إيجاد البديل ولن بدأ شغل المتحكمين والدفع الرباعي بإعادة اكبر ممثل...
فوق هام 111
صحيفت قواطي ... اجل صورة السابعه هههههههههه الثامنه ي مال الكفف

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