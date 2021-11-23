وظائف شاغرة في شركة نيوم

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة نيوم، عن توفر فرص وظيفية هندسية وتقنية شاغرة لحديثي التخرج وذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فما فوق في مدينة نيوم.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس مدني: درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية أو مجال ذي صلة ويفضل الماجستير، لا يشترط الخبرة، فضلًا عن الحاجة إلى محلل أول - تحليلات البيانات والحوكمة: درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية أو تكنولوجيا المعلومات أو مجال وثيق الصلة، خبرة في إدارة البيانات المتعددة أو عملية تنفيذ BI/Analytics.
وأشارت شركة نيوم إلى أن التقديم عبر التالي:
- مهندس مدني .
- محلل أول - تحليلات البيانات والحوكمة .