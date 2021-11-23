استمرار مسلسل باب الحارة للجزء الـ20

دمشق (صدى):
أكد المنتج محمد قبنض، أن المسلسل السوري الشهير "باب الحارة" سيستمر بأجزاء جديدة حتى تتجاوز العشرين جزءاً.
وكشف قبنض، عن وجود تغييرات في شخصيات المسلسل والمخرج وكل كادر العمل بشكل دائم، باستثناء الكاتب مروان قاووق، لافتًا إلى أنه لا توجد شخصية ثابتة، قائلًا: "يلي إلو لزمة بيضل ويلي مالو لازمة بيروح عبيته".
وأشار إلى أن العمل سيصبح عالمياً وسيشارك فيه ممثلون من دول عربية منها لبنان، ثم الأردن ومن بعدها السعودية، مؤكدًا أنه يمنع انضمام أي فنانة خضعت لحقن "البوتوكس"، إلا إذا كانت قد نفخت بطريقة وصفها بالـ"معلمية".