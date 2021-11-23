بالصور.. مجمع تعليمي بالطائف يكرم رجل أمن

الطائف (صدى):
بادرت إدارة مجمع حطين وابن عثيمين المتوسط والثانوي التابع لمكتب التعليم شرق الطائف، بتكريم رجل الأمن العريف فهد عبدالله اللهبي لمساهمته في ضبط الحركة ومنع التجمهر خلال فترة الامتحانات.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى أداء مهام عمله وواجبه على أكمل وجه من خلال المتابعة الأمنية في دخول وانصراف الطلاب وتسيير حركة المرور بالمنطقة؛ ليكرمه المجمع في لمسة وفاء.
ومن جانبه، قدم له مدير المجمع الأستاذ خالد محمد الثبيتي شهادة شكر وتقدير لدوره المتميز وانضباطيته، بحضور مشرف مركز الموهوبين الأستاذ أحمد الفعر والأستاذ صلاح الثبيتي وكيل المجمع والأستاذ محمد الشريف ومجموعة من المعلمين.