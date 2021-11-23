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بالصور.. مجمع تعليمي بالطائف يكرم رجل أمن

منذ ساعتين
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بالصور.. مجمع تعليمي بالطائف يكرم رجل أمن

الطائف (صدى):
بادرت إدارة مجمع حطين وابن عثيمين المتوسط والثانوي التابع لمكتب التعليم شرق الطائف، بتكريم رجل الأمن العريف فهد عبدالله اللهبي لمساهمته في ضبط الحركة ومنع التجمهر خلال فترة الامتحانات.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أداء مهام عمله وواجبه على أكمل وجه من خلال المتابعة الأمنية في دخول وانصراف الطلاب وتسيير حركة المرور بالمنطقة؛ ليكرمه المجمع في لمسة وفاء.

ومن جانبه، قدم له مدير المجمع الأستاذ خالد محمد الثبيتي شهادة شكر وتقدير لدوره المتميز وانضباطيته، بحضور مشرف مركز الموهوبين الأستاذ أحمد الفعر والأستاذ صلاح الثبيتي وكيل المجمع والأستاذ محمد الشريف ومجموعة من المعلمين.

الطائف
تكريم
الامتحانات
رجل أمن
مجمع تعليمي
منع التجمهر

التعليقات

اللاا
اللاا عدد التعليقات : 577
منذ 22 دقيقة
يعني في الطايف مافي الاهو
والباقيه نايمين

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أحدث التعليقات

سعووود
ودي افهم ليش يا صدى تعليقاتي ما تظهر علما ان مافيها اي شي مخل يمنع ظهورها .. لكن ميولكم واضح
kkkk
باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي
kkkk
باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي
kkkk
باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي
kkkk
يقصد ان الاتحاد عجوز اسيا يعني اقدمهم

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