"استشاري" يوضح حقيقة قدوم جائحة أسوأ من كورونا

الرياض (صدى):
علق الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، على توقعات أكاديمية الطب الأمريكية بقدوم إنفلونزا جديدة ستقتل 33 مليون إنسان.
وكتب "عسيري" عبر حسابه على "تويتر": "لا جديد في ذلك .. الاوبئة و الجوائح تحدث بقدر الله منذ ان خلق الله الحياة على هذه الارض".
وأضاف: "معهد الابحاث يقول أن جائحة مثل جائحة الانفلونزا في ١٩١٩ قد تقتل أكثر من كوفيد ونحن نقول انه لولا لطف الله وما منّ به من الاحترازات واللقاحات لكانت جائحة كوفيد أشد من جائحة ١٩١٩".
وكانت أكاديمية الطب الأمريكية قد حذرت من أن هناك جائحة قادمة قد تكون اسوأ من كورونا، ومن منظور وبائي يقولون أن كورونا لا يمثل سيناريو لكلمة "جائحة" لأنها لم تقتل عدد كافي من الناس.
كما توقعوا أن الإنفلونزا القادمة ستقتل 33 مليون إنسان ومن الصعب معرفة موعد حدوثها لكن المؤكد أنها ستقع حسب الأكاديمية.