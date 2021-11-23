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"العنف الأسري" يتفاعل مع فتاة تشتكي من تعنيف والدها لها

منذ 12 ساعة
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"العنف الأسري" يتفاعل مع فتاة تشتكي من تعنيف والدها لها

الرياض (صدى):
تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع "فتاة" تشتكي من تعرضها للتهديد والتعنيف الدائم على يد والدها.

وكتبت "الفتاة" لـ المركز في حسابها على "تويتر": "تكفى نزلها هل اقدر اشتكي الحكومة على ابوي لأنه يهددني كل يوم ويعنفني وانا جدا نفسيتي تعبانة ؟".

ورد المركز على الفتاة قائلاً: "أختي الكريمة، متواجدون لخدمتكم وحمايتكم، نأمل التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة".

وطالب المتابعون بسرعة التفاعل مع الفتاة ومساعدتها نظرًا لتعرضها للتهديد من والدها.

، فيما طالب فيه العديد من مستخدمي “تويتر” بسرعة مساعدة الفتاة، ومعاقبة والدها.

 

تويتر
العنف
التهديد
التعنيف
الشكوى
مركز العنف الأسري

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8703
منذ ساعة
غير صحيح
قرأت التغريده وواضح انه من مكر الفسويات
تسوي حساب في تويتر وتدعي التعنيف من اجل الشوشره

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
ميرووووووووووووووووووووك، للهلال وعشاق الموج الأزرق،وللرياضة السعودية عامة.
نجاة محمد
نقول الحمد لله
فوق هام 111
لله درك م اروعك عفطت الطوابيق صح
ابو يزن
ماوجدوا ممثل بارع داخل الملعب وضرب الاعبين ويدعي التمثيل والاجابه فخطتهم فشلت في إيجاد البديل ولن بدأ شغل المتحكمين والدفع الرباعي بإعادة اكبر ممثل...
فوق هام 111
صحيفت قواطي ... اجل صورة السابعه هههههههههه الثامنه ي مال الكفف

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