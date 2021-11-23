"العنف الأسري" يتفاعل مع فتاة تشتكي من تعنيف والدها لها

الرياض (صدى):
تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع "فتاة" تشتكي من تعرضها للتهديد والتعنيف الدائم على يد والدها.
وكتبت "الفتاة" لـ المركز في حسابها على "تويتر": "تكفى نزلها هل اقدر اشتكي الحكومة على ابوي لأنه يهددني كل يوم ويعنفني وانا جدا نفسيتي تعبانة ؟".
ورد المركز على الفتاة قائلاً: "أختي الكريمة، متواجدون لخدمتكم وحمايتكم، نأمل التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة".
وطالب المتابعون بسرعة التفاعل مع الفتاة ومساعدتها نظرًا لتعرضها للتهديد من والدها.
، فيما طالب فيه العديد من مستخدمي “تويتر” بسرعة مساعدة الفتاة، ومعاقبة والدها.