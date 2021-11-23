نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاهد.. لحظة دهس قطار لشاب حاول التقاط فيديو معه

منذ ساعتين
1228
1
شاهد.. لحظة دهس قطار لشاب حاول التقاط فيديو معه

نيودلهي (صدى):
فارق شاب الحياة في الهند بعد أن صدمه قطار مسرع أثناء تصويره مقطع فيديو "لايف" مع القطار أثناء قدومه.

ودهس قطار مسرع في الهند شابًا يدعى «سانجو تشوري» يبلغ من العمر 22 عامًا أثناء وقوفه لالتقاط مقطع فيديو على طول طريق للسكك الحديدية؛ حيث وثق الفيديو لحظة ضرب القطار للشاب "لايف" على حساب صديقه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار ذعر المشاهدين في الهند.

وحدثت الواقعة على خط سكة حديد إيتارسي - ناجبور في الهند، وتأكد أن المتوفى هو أحد سكان قرية بانجارا كالا في الهند حسبما صرح مركز شرطة باتروتا لوكالة PTI على لسان المسئول «ناجيش فيرما»، الذي قال: "كان الشاب يصور مقطع فيديو مع صديقه لنشره على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي عندما صدمه فجأة قطار مسرع في منطقة شاراديف بابا".

 

شاب
دهس
الهند
قطار
مقطع فيديو
الترند

التعليقات

حبظلم الاثول
حبظلم الاثول عدد التعليقات : 65
منذ 43 دقيقة
انتحار متعمد اقترب من القطار .. بالأمس .. نفس الشي انتحار مصري من القطار

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

كجمغلو
ههههههههههههههههههههههههه ... قالوا من شاهدك يا أبو الحصين قال تشوفونه
ابوبدر
طبعا انت جبت العيد باكبر من غرز العلم فعادي عندك تشوف غرز العلم عادي. اي فعل لاي لاعب داخل الملعب يعتبر استفزاز وتجاوز. دور...
جار القمر
البليهي لخبط الإعدادات عندهم فأصبحوا يهذرون بكلمات لا تعبر عن واقعهم هم يظهرون مالا يبطنون يحتاجون إعادة ضبط المصنع ويعودون إلى عقولهم لا تشره...
ابو وليد
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ابو ترف
دعايه لموسم الرياض ماني بجااااي ماني بجاي خلاص بطلو دعايات

أخر الأخبار

جامعة الملك فهد توفر 200 وظيفة للجنسين
جامعة الملك فهد توفر 200 وظيفة للجنسين
منذ 16 ثانية 1207
استمرار مسلسل باب الحارة للجزء الـ20
استمرار مسلسل باب الحارة للجزء الـ20
منذ 3 دقائق 249
بالفيديو.. العثور على ألغام حوثية جنوب الحديدة
بالفيديو.. العثور على ألغام حوثية جنوب الحديدة
منذ 6 دقائق 1184
شرطة مكة: القبض على 10 أشخاص ظهروا في مشاجرة بينهم
شرطة مكة: القبض على 10 أشخاص ظهروا في مشاجرة بينهم
منذ 10 دقائق 1228
بالفيديو.. مختص يكشف عن مزايا أول دواء للسكري من النوع الثاني
بالفيديو.. مختص يكشف عن مزايا أول دواء للسكري من النوع الثاني
منذ 13 دقيقة 1285
بالفيديو.. "الأرصاد" تكشف معلومات عن تقنية "بالون الطقس"
بالفيديو.. "الأرصاد" تكشف معلومات عن تقنية "بالون الطقس"
منذ 16 دقيقة 1198
وظائف شاغرة في شركة نيوم
وظائف شاغرة في شركة نيوم
منذ 21 دقيقة 1354
باريس سان جيرمان يبدأ مفاوضاته مع "زيدان"
باريس سان جيرمان يبدأ مفاوضاته مع "زيدان"
منذ 26 دقيقة 1267
ولادة نادرة لطفلة بـ "جلد شفاف "
ولادة نادرة لطفلة بـ "جلد شفاف "
منذ 31 دقيقة 565
شاهد.. طيار يشارك فيديو للحظة هبوطه بالطائرة في مطار أبها
شاهد.. طيار يشارك فيديو للحظة هبوطه بالطائرة في مطار أبها
منذ 36 دقيقة 1632