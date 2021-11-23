شاهد.. لحظة دهس قطار لشاب حاول التقاط فيديو معه

نيودلهي (صدى):
فارق شاب الحياة في الهند بعد أن صدمه قطار مسرع أثناء تصويره مقطع فيديو "لايف" مع القطار أثناء قدومه.
ودهس قطار مسرع في الهند شابًا يدعى «سانجو تشوري» يبلغ من العمر 22 عامًا أثناء وقوفه لالتقاط مقطع فيديو على طول طريق للسكك الحديدية؛ حيث وثق الفيديو لحظة ضرب القطار للشاب "لايف" على حساب صديقه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار ذعر المشاهدين في الهند.
وحدثت الواقعة على خط سكة حديد إيتارسي - ناجبور في الهند، وتأكد أن المتوفى هو أحد سكان قرية بانجارا كالا في الهند حسبما صرح مركز شرطة باتروتا لوكالة PTI على لسان المسئول «ناجيش فيرما»، الذي قال: "كان الشاب يصور مقطع فيديو مع صديقه لنشره على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي عندما صدمه فجأة قطار مسرع في منطقة شاراديف بابا".