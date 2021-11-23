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محلل سياسي: الحوثيون استخدموا طائرات الأمم المتحدة لتهريب الآثار

منذ ساعة
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محلل سياسي: الحوثيون استخدموا طائرات الأمم المتحدة لتهريب الآثار

وكالات (صدى):
أكد المحلل السياسي عبد الكريم الأنسي أن ميليشيا الحوثي تستخدم طائرات الأمم المتحدة لتهريب الآثار ونقل القيادات بمساعدة مسؤولين أمميين.

وكشف "الأنسي" خلال حديثه أن الحوثيين تمكنوا من تهريب آثار بالأطنان عبر الطائرات الأممية والتي أصبحت تستخدم لنقل القيادات الحوثية وتحركاتها على مرأى ومسمع، حيث شهدت اليمن أكبر عملية تهريب آثار عبر طائرات الأمم المتحدة.

وأضاف: " هناك قيادات بالأمم المتحدة تلصق صورهم في شوارع صنعاء كتقدير لهم من الحوثيين وهناك منهم متورطين بالكامل أنها عملت مع الحوثيين بتهريب السلاح أو بالصواريخ أو بالمنظومات أو الخبراء"، بحسب قناة "العربية".

 

صنعاء
الأمم المتحدة
اليمن
الحوثيون
طائرات الأمم المتحدة
تهريب الآثار
عبدالكريم الأنسي
الطائرات الأممية

التعليقات

محمد
محمد عدد التعليقات : 11
منذ 8 دقائق
كارثة ولماذا السكوت ولماذا لم يتخذ موقف من هذا السلوك المشين من الأمم المتحدة 🇸🇦

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أحدث التعليقات

محمد
كارثة ولماذا السكوت ولماذا لم يتخذ موقف من هذا السلوك المشين من الأمم المتحدة 🇸🇦
أبو خالد إبن سمومة
يالله حسن الختام، الله يرحمه ويغفر له،
واضح ***وصريح
أي فعال وأي خبال، والبلد إلى الهاوية ومهب الريح، لا أمن ولاإقتصاد ولا سياسة خارجية،ولاصحة، ولا تعليم،يا أبو مخ غير فعال..
Zoolعالمي
ههههههههههههههههههههههههههههههه شيفلد ههههه ترتيب 17 هههههههههه اي فريق فيه ريحه طاقيه مصيره الفشل
Zoolعالمي
نفس حركت في استراحه العقجه انت فكر انا ينسى ههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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