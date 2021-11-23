محلل سياسي: الحوثيون استخدموا طائرات الأمم المتحدة لتهريب الآثار

وكالات (صدى):
أكد المحلل السياسي عبد الكريم الأنسي أن ميليشيا الحوثي تستخدم طائرات الأمم المتحدة لتهريب الآثار ونقل القيادات بمساعدة مسؤولين أمميين.
وكشف "الأنسي" خلال حديثه أن الحوثيين تمكنوا من تهريب آثار بالأطنان عبر الطائرات الأممية والتي أصبحت تستخدم لنقل القيادات الحوثية وتحركاتها على مرأى ومسمع، حيث شهدت اليمن أكبر عملية تهريب آثار عبر طائرات الأمم المتحدة.
وأضاف: " هناك قيادات بالأمم المتحدة تلصق صورهم في شوارع صنعاء كتقدير لهم من الحوثيين وهناك منهم متورطين بالكامل أنها عملت مع الحوثيين بتهريب السلاح أو بالصواريخ أو بالمنظومات أو الخبراء"، بحسب قناة "العربية".