وفاة إعلامية مصرية رابعة خلال أسبوع واحد

القاهرة (صدى):
توفيت مذيعة التلفزيون المصري هدى شبانة، اليوم الثلاثاء، ومن المقرر تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد المطافي في مصر.
وكشف عمر محمد، نجل شقيقة الإعلامية هدى شبانة، عن خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاً: "توفيت خالتي الحبيبة وأمي الثانية السيدة هدى شبانة صلاة الجنازة الضهر حاضر في جامع المطافي والعزاء في 108 شارع التحرير".
وتعد الراحلة هدى شبانة هي الإعلامية المصرية الرابعة التي وافتها المنية في أسبوع واحد، بعد رحيل كلا من الإعلامية مها حسني، وشيرين الدويك، وأسماء مصطفى.
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