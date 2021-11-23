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وفاة إعلامية مصرية رابعة خلال أسبوع واحد

منذ 3 ساعات
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وفاة إعلامية مصرية رابعة خلال أسبوع واحد

القاهرة (صدى):
توفيت مذيعة التلفزيون المصري هدى شبانة، اليوم الثلاثاء، ومن المقرر تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد المطافي في مصر.

وكشف عمر محمد، نجل شقيقة الإعلامية هدى شبانة، عن خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاً: "توفيت خالتي الحبيبة وأمي الثانية السيدة هدى شبانة صلاة الجنازة الضهر حاضر في جامع المطافي والعزاء في 108 شارع التحرير".

وتعد الراحلة هدى شبانة هي الإعلامية المصرية الرابعة التي وافتها المنية في أسبوع واحد، بعد رحيل كلا من الإعلامية مها حسني، وشيرين الدويك، وأسماء مصطفى.

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مصر
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إعلامية مصرية
هدى شبانة

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 681
منذ ساعة
البقاء لله

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أحدث التعليقات

كجمغلو
ههههههههههههههههههههههههه ... قالوا من شاهدك يا أبو الحصين قال تشوفونه
ابوبدر
طبعا انت جبت العيد باكبر من غرز العلم فعادي عندك تشوف غرز العلم عادي. اي فعل لاي لاعب داخل الملعب يعتبر استفزاز وتجاوز. دور...
جار القمر
البليهي لخبط الإعدادات عندهم فأصبحوا يهذرون بكلمات لا تعبر عن واقعهم هم يظهرون مالا يبطنون يحتاجون إعادة ضبط المصنع ويعودون إلى عقولهم لا تشره...
ابو وليد
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ابو ترف
دعايه لموسم الرياض ماني بجااااي ماني بجاي خلاص بطلو دعايات

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