ياسر القحطاني يعلق على حركة البليهي

طلال الغامدي (صدى):
علق نجم الهلال السابق ياسر القحطاني على طريقة احتفال المدافع علي البليهي بعد الفوز على النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
ورأى القحطاني أن البليهي لم يبالغ في طريقة الاحتفال، بغرز علم الهلال وسط ملعب مرسول بارك، مؤكدا أن الأمر طبيعي، ولم يخطئ البليهي في شيء، بحسب الرياضية.
وقال القحطاني: "البعض يؤول الحركات إلى أمور أخرى، وفي النهاية هي احتفالية يسأل عليها علي، لكني أراها طبيعية جدا".
وبخصوص مباراة الهلال اليوم الثلاثاء، أمام بوهانج الكوري الجنوبي في نهائي البطولة الآسيوية، رأى القحطاني أن نسبة الفوز 50% لكل فريق، قائلا: "بحول الله فريقنا قادر على فرض نفسه بما يقدمه في الملعب".