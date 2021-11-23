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ياسر القحطاني يعلق على حركة البليهي

منذ ساعتين
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ياسر القحطاني يعلق على حركة البليهي

طلال الغامدي (صدى):
علق نجم الهلال السابق ياسر القحطاني على طريقة احتفال المدافع علي البليهي بعد الفوز على النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ورأى القحطاني أن البليهي لم يبالغ في طريقة الاحتفال، بغرز علم الهلال وسط ملعب مرسول بارك، مؤكدا أن الأمر طبيعي، ولم يخطئ البليهي في شيء، بحسب الرياضية.

وقال القحطاني: "البعض يؤول الحركات إلى أمور أخرى، وفي النهاية هي احتفالية يسأل عليها علي، لكني أراها طبيعية جدا".

وبخصوص مباراة الهلال اليوم الثلاثاء، أمام بوهانج الكوري الجنوبي في نهائي البطولة الآسيوية، رأى القحطاني أن نسبة الفوز 50% لكل فريق، قائلا: "بحول الله فريقنا قادر على فرض نفسه بما يقدمه في الملعب".

الهلال
ياسر القحطاني
دوري ابطال اسيا
علي البليهي
ركزة العلم

التعليقات

Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 536
منذ 28 دقيقة
نفس حركت في استراحه العقجه انت فكر انا ينسى ههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

محمد
كارثة ولماذا السكوت ولماذا لم يتخذ موقف من هذا السلوك المشين من الأمم المتحدة 🇸🇦
أبو خالد إبن سمومة
يالله حسن الختام، الله يرحمه ويغفر له،
واضح ***وصريح
أي فعال وأي خبال، والبلد إلى الهاوية ومهب الريح، لا أمن ولاإقتصاد ولا سياسة خارجية،ولاصحة، ولا تعليم،يا أبو مخ غير فعال..
Zoolعالمي
ههههههههههههههههههههههههههههههه شيفلد ههههه ترتيب 17 هههههههههه اي فريق فيه ريحه طاقيه مصيره الفشل
Zoolعالمي
نفس حركت في استراحه العقجه انت فكر انا ينسى ههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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