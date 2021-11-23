الملحم: الهلال سيفوز بسهولة متناهية

طلال الغامدي (صدى):
توقع الإعلامي الرياضي عادل بن عبدالمحسن الملحم، فوز الهلال في مباراة اليوم الثلاثاء، أمام نظيره بوهانج الكوري الجنوبي، في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.
وقال الملحم: "عن لقاء الليلة، مرة اخرى بعد تأهل الهلال الصعب في دوري المجموعات ذكرت هنا أني أعرف حظ الهلال في مثل هذه البطولات، ولن يتوقف إلا وهو بطلاً لآسيا".
وأضاف: "الليلة والعلم لله وحده، سيفوز الهلال بسهولة متناهية وسينهي الأمور مبكرا".
ويلتقي الهلال مع بوهانج ستيلرز، على استاد الملك فهد الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الأول مع فريق كوري جنوبي.