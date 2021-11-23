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الملحم: الهلال سيفوز بسهولة متناهية

منذ 4 ساعات
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الملحم: الهلال سيفوز بسهولة متناهية

طلال الغامدي (صدى):
توقع الإعلامي الرياضي عادل بن عبدالمحسن الملحم، فوز الهلال في مباراة اليوم الثلاثاء، أمام نظيره بوهانج الكوري الجنوبي، في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال الملحم: "عن لقاء الليلة، مرة اخرى بعد تأهل الهلال الصعب في دوري المجموعات ذكرت هنا أني أعرف حظ الهلال في مثل هذه البطولات، ولن يتوقف إلا وهو بطلاً لآسيا".

وأضاف: "الليلة والعلم لله وحده، سيفوز الهلال بسهولة متناهية وسينهي الأمور مبكرا".

ويلتقي الهلال مع بوهانج ستيلرز، على استاد الملك فهد الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الأول مع فريق كوري جنوبي.

الهلال
دوري ابطال اسيا
عادل الملحم
الهلال وبوهانج

التعليقات

جار القمر
جار القمر عدد التعليقات : 74
منذ 14 دقيقة
البليهي لخبط الإعدادات عندهم فأصبحوا يهذرون بكلمات لا تعبر عن واقعهم هم يظهرون مالا يبطنون يحتاجون إعادة ضبط المصنع ويعودون إلى عقولهم لا تشره عليهم الهلال دمر مشروعهم المزعوم

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أحدث التعليقات

كجمغلو
ههههههههههههههههههههههههه ... قالوا من شاهدك يا أبو الحصين قال تشوفونه
ابوبدر
طبعا انت جبت العيد باكبر من غرز العلم فعادي عندك تشوف غرز العلم عادي. اي فعل لاي لاعب داخل الملعب يعتبر استفزاز وتجاوز. دور...
جار القمر
البليهي لخبط الإعدادات عندهم فأصبحوا يهذرون بكلمات لا تعبر عن واقعهم هم يظهرون مالا يبطنون يحتاجون إعادة ضبط المصنع ويعودون إلى عقولهم لا تشره...
ابو وليد
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ابو ترف
دعايه لموسم الرياض ماني بجااااي ماني بجاي خلاص بطلو دعايات

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