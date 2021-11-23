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آبي أحمد يتجه للجبهة ويقود جيش إثيوبيا بنفسه

منذ 33 دقيقة
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آبي أحمد يتجه للجبهة ويقود جيش إثيوبيا بنفسه

أديس أبابا (صدى):
أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، توجهه إلى الجبهة، اليوم الثلاثاء، لقيادة جيش بلاده الذي يقاتل المتمردين.

وقال أحمد: "سأتوجه إلى الجبهة لقيادة قواتنا المسلحة، أولئك الذين يريدون أن يكونوا من أبناء أثيوبيا الذين سيفتح التاريخ ذراعيه لهم، دافعوا عن البلد اليوم. الحقوا بنا في الجبهة".

وكانت الحرب التي اندلعت في 4 نوفمبر 2020 في إقليم تيجراي بين القوات الاتحادية وجبهة تحرير شعب تيجراي المدعومة من جيش تحرير أورومو، أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص.

يذكر أن الأمم المتحدة حذرت الأسبوع الماضي من أن خطر اتساع الحرب الأهلية في إثيوبيا أصبح "حقيقيا للغاية".

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اثيوبيا
ابي احمد
تيجراي
الجيش الاثيوبي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55390
منذ 13 دقيقة
قد تكون نهايتك في الجبهه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ما قصرتي في النصيحه لكن الزوجه الاولى المفروض تفرح اذا تزوج عليها 3 زوجات على الاقل ترتاح من شوفته ثلاث ايام وليالي
ابو عمار
فعلا الحزب فعال والدليل انه منع انعقاد مجلس الوزراء والحكومه تنتظر موافقة ابو زميره
برنس
حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو عمار
قد تكون نهايتك في الجبهه
قـنـ ـــاص
فيه اشخاص يبغون متابعات باي وسيله هههههههه

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