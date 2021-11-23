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غرفة الرياض تعلن عن وظائف لحملة الابتدائية فما فوق

منذ 20 ساعة
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غرفة الرياض تعلن عن وظائف لحملة الابتدائية فما فوق

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت غرفة الرياض، عن توفر أكثر من 30 وظيفة شاغرة للجنسين للعمل بالقطاع الخاص لكل المؤهلات للعمل في الرياض، وبيشة، والدمام، والخرج، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

المسميات الوظيفية:

بائع- محاسب- موظف إداري- مهندس تقني- منسق مشتريات- فني هندسة إنتاج- فني تكييف وتبريد- فني أمن وسلامة- بائعة وكاشيرة- مسوقة- مدير فرع- مُدخل بيانات- مدير مشروع- صيدلي- بائع - كاشير- مهندسة- محاسب (كاشير)- بائعات- وسيط عقاري- مساعد إداري- استقبال و خدمة عملاء- محاسبة / محاسب- مقدم طعام- أخصائي نظم تكنولوجيا المعلومات- سائق نقل ثقيل- ممرضة- مُعلم لغة إنجليزية.

التقديم

وظائف
الدمام
غرفة الرياض
بيشة
فرص عمل

التعليقات

وليد مسرحي
وليد مسرحي عدد التعليقات : 4
منذ ساعة
أرغب في العمل مصفف ارفف أو عامل انتاج أو عامل مزرعه أو رجال الأمن عندي الابتدائي وخبر عسكرية وأمن وعمري45سنة جدة

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أحدث التعليقات

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