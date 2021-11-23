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بنك التنمية الاجتماعية يقدم قرضًا لتمويل العمل الحر

منذ 3 ساعات
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بنك التنمية الاجتماعية يقدم قرضًا لتمويل العمل الحر

عادل الحربي (صدى):
أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تقديم قرض بمبلغ 120 ألف ريال لتمويل العمل الحر، للمواطنين القادرين على العمل ويرغبون في زيادة مدخولاتهم الشهرية ولديهم حرفة أو مهارة متخصصة.

ويتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.

ويستهدف المنتج الموظفين براتب 20 ألف وأقل، والباحثين عن العمل، وغير المخدومين عبر قنوات التمويل التقليدية.

شروط الحصول على تمويل العمل الحر:

- ألا يكون طالب التمويل مدينا لبنك التنمية الاجتماعية بأي قرض.

- ألا يقل العمر عن 18 عام هجري ولا يزيد عن 65 عام.

- ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب التمويل عن 20 ألف ريال.

- أن يقدم طالب التمويل ضمان مقابل التمويل.

- اجتياز الفحص الائتماني.

- أن لا تتجاوز مدة السداد 40 شهر.

- أن يحدد العميل نشاط العمل الحر الذي يرغب بمزاولته، مع وجود وثيقة/رخصة تثبت ذلك.

- ألا تتجاوز قيمة التمويل 120 ألف ريال وفقاً للملاءة المالية للضامن، مع تحديد حد أعلى لقيمة التمويل قدره 32 ألف ريال لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة.

التقديم

بنك التنمية الاجتماعية
العمل الحر
تمويل العمل الحر
التمويل النقدي

التعليقات

بوخالد
بوخالد عدد التعليقات : 1
منذ 39 دقيقة
وين هذي المشاريع الناجحة كلها محفوفة بالمخاطر والخسارة اقرب للربح زمان ممكن تسوي مشروح وماتخسر الان اختلف الوضع

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أحدث التعليقات

abdul
نهاية المرتد عيب أحمد قريبة ان شاء الله على ايدي جبهة تحرير تغراي وحلفائهم.
عبدالله
يجب على رجال لبنان اجتثاث ابو قذلة وحزبه هذا اذا كان فيه رجال
بوخالد
وين هذي المشاريع الناجحة كلها محفوفة بالمخاطر والخسارة اقرب للربح زمان ممكن تسوي مشروح وماتخسر الان اختلف الوضع
ابو عمار
اوكي
ابو راكان
اعلام النصر هي التي ادت لهذه الصوره والتعصبات بين الانديه وعلى هذا الحال لن يفلح النصر و يحفزون اللاعبين على التعصب

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