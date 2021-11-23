بنك التنمية الاجتماعية يقدم قرضًا لتمويل العمل الحر

عادل الحربي (صدى):
أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تقديم قرض بمبلغ 120 ألف ريال لتمويل العمل الحر، للمواطنين القادرين على العمل ويرغبون في زيادة مدخولاتهم الشهرية ولديهم حرفة أو مهارة متخصصة.
ويتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.
ويستهدف المنتج الموظفين براتب 20 ألف وأقل، والباحثين عن العمل، وغير المخدومين عبر قنوات التمويل التقليدية.
شروط الحصول على تمويل العمل الحر:
- ألا يكون طالب التمويل مدينا لبنك التنمية الاجتماعية بأي قرض.
- ألا يقل العمر عن 18 عام هجري ولا يزيد عن 65 عام.
- ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب التمويل عن 20 ألف ريال.
- أن يقدم طالب التمويل ضمان مقابل التمويل.
- اجتياز الفحص الائتماني.
- أن لا تتجاوز مدة السداد 40 شهر.
- أن يحدد العميل نشاط العمل الحر الذي يرغب بمزاولته، مع وجود وثيقة/رخصة تثبت ذلك.
- ألا تتجاوز قيمة التمويل 120 ألف ريال وفقاً للملاءة المالية للضامن، مع تحديد حد أعلى لقيمة التمويل قدره 32 ألف ريال لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة.
التقديم