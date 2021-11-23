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وليد الفراج : كيف سينام الهلاليون ؟
منذ 11 ساعة
1390
2
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التعليقات
سعووود
عدد التعليقات : 150
منذ ساعتين
عادي ..
جار القمر
عدد التعليقات : 74
منذ 52 دقيقة
أفضل مقدم رياضي في الوطن العربي لا تلتفت لهم . البليهي لخبط الإعدادات عندهم فأصبحوا يهذرون بكلمات تعبر عن واقعهم هم يحتاجون إعادة ضبط المصنع ويعودون إلى عقولهم لا تشره عليهم الهلال دمر مشروعهم المزعوم
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أحدث التعليقات
كجمغلو
ههههههههههههههههههههههههه ... قالوا من شاهدك يا أبو الحصين قال تشوفونه
ابوبدر
طبعا انت جبت العيد باكبر من غرز العلم فعادي عندك تشوف غرز العلم عادي. اي فعل لاي لاعب داخل الملعب يعتبر استفزاز وتجاوز. دور...
جار القمر
البليهي لخبط الإعدادات عندهم فأصبحوا يهذرون بكلمات لا تعبر عن واقعهم هم يظهرون مالا يبطنون يحتاجون إعادة ضبط المصنع ويعودون إلى عقولهم لا تشره...
ابو وليد
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ابو ترف
دعايه لموسم الرياض ماني بجااااي ماني بجاي خلاص بطلو دعايات
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