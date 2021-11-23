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بالفيديو .. لاعب بوهانغ السابق: الهلال في القلب

منذ يوم
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بالفيديو .. لاعب بوهانغ السابق: الهلال في القلب

طلال الغامدي (صدى):
قال لاعب بوهانج ستيلرز الكوري السابق، العراقي عباس عبيد، إنه يحب فريقه القديم لكن نادي الهلال السعودي سيظل في القلب.

وأكد أن فريق بوهانج ستيلرز الكوري بدأ في استعادة مستواه، لكن فريق الهلال يقدم كرة قدم رائعة لذا فالمباراة ستكون صعبة، وذلك بجسب ما ذكره في برنامج FAN ZONE المذاع على قناة " أبو ظبي الرياضية".

وأضاف أن على لاعبي نادي الهلال ألا يتفاجئوا برشاقة لاعبي بوهانج وسرعتهم، متوقعا أن المباراة ستكون مباراة قمة، وسيستمتع بها الجمهور.

يذكر أن ستاد الملك فهد الدولي الرياض سيستضيف ، غدًا، المباراة التي ستقام بين الهلال وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بنهائي دوري أبطال آسيا لنسخة 2021 في تمام الساعة السابعة مساءً.

 

الهلال
نادي الهلال
دوري أبطال آسيا
بوهانغ
بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي

التعليقات

سامي الراقي
سامي الراقي عدد التعليقات : 31
منذ يوم
ياارب النصر من صالح بوهانج الكوري ...نعم كلنا جماهير الانديه السعوديه والعربيه والخليجيه قلبا وقالبا مع الحق ونصرة الحق مع بوهانج
7UP
7UP عدد التعليقات : 3196
منذ يوم
عربي اصيل
ليتك تشوف نفايات سدني واوراو
جار القمر
جار القمر عدد التعليقات : 77
منذ يوم
البليهي لخبط الإعدادات عندهم فأصبحوا يحتاجون إعادة ضبط المصنع ويعودون إلى عقولهم لا تشره عليهم الهلال دمر مشروعهم المزعوم
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 829
منذ يوم
باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 829
منذ 5 دقائق
مبرووووك للوطن ولكل زعيم عالمي والاسويه صعبه قويه

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أحدث التعليقات

المدفعية الاتفاقيه
غريبه ظاهره جديدة
kkkk
مبرووووك للوطن ولكل زعيم عالمي والاسويه صعبه قويه
kkkk
مبرووووك للوطن ولكل زعيم عالمي والاسويه صعبه قويه
ABDALRHMANFF14
غباء ما أقول إلا غباء ؟!
kkkk
مبرووووك للوطن ولكل زعيم عالمي والاسويه صعبه قويه

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