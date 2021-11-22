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عرض جديد "لسالم الدوسري" للمشاركة في الدوري الإنجليزي

منذ 20 ساعة
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عرض جديد "لسالم الدوسري" للمشاركة في الدوري الإنجليزي

نواف السالم (صدى):
كشف الأمير عبد الله بن مساعد ، مالك نادي شيفيلد يونايتد، أثناء حديثه في Space عبر موقع "تويتر"، عن رغبته في ضم نجم الهلال والمنتخب الوطني سالم الدوسري إلى الدوري الانجليزي.

وقدم الأمير عبد الله قدم عرضًا شفهيًا لضم سالم الدوسري في شيفيلد يونايتد، مؤكدًا أن الدوسري لو لديه الرغبة، فسيتعاقد معه.

الجدير بالذكر أن سالم الدوسري يستعد للمشاركة مع الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وذلك في مواجهة بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في السابعة مساء الغد "الثلاثاء"، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وفي سياق متصل، يشهد شيفيلد يونايتد، هذا الموسم، دوري البطولة الإنجليزية "تشامبيونشيب"، ما أنه يحتل المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة من 18 مباراة.

 

الهلال
الدوري الانجليزي
دوري أبطال آسيا
الأمير عبدالله بن مساعد
سالم الدوسري
المنتخب الوطني
بوهانج

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15027
منذ 20 ساعة
فرصة ياكابتن سالم ولا تحتاج إعادة تفكير،والحياة فرص،،
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15027
منذ 20 ساعة
من بادي الوقت هذا طبع الايَّامِ
عذبات الايَّام ماتمـدي لياليهـا
حلو الَّليالي تواري مثل الأحـلامِ
مخطور عنَّي عجاج الوقت يخفيها.
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15027
منذ 20 ساعة
خذ من هالبيتين خير واعض، وأعقلها وتوكل ياكابتن سالم،، يادوسري
إلى صفالك زمانك علِّ ياظامـي
إشرب قبل لايحوس الطَّين صافيها
الوقت لو زان لك ياصاح مادامِ
ياسرع ماتعترض دربك بلاويهـا
لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 687
منذ 15 ساعة
سالم والهلال اكبر من الإنجرار خلف كاتب خبر معروفة الدوافع خلفة والغاية منة ناهيك عن كون بن مساعد احد عملاقة النادي رئيس وعضو شرف بختصار العالمية صعبة قوية
حس حس
حس حس عدد التعليقات : 9
منذ 12 ساعة
قالوا من شهد للعروسه قالوا أمها ( طيب ليه الفريق الأسباني كرشه برا وقالوا لاعاد نشوفك توطوط عندنا ) أقول بس خل ماجد محمد يكتب لك كلمتين في صدى يرفع بك علشان تطير في العجة .
Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 536
منذ ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههه شيفلد ههههه ترتيب 17 هههههههههه اي فريق فيه ريحه طاقيه مصيره الفشل

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أحدث التعليقات

كجمغلو
ههههههههههههههههههههههههه ... قالوا من شاهدك يا أبو الحصين قال تشوفونه
ابوبدر
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ابو وليد
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