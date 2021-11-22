عرض جديد "لسالم الدوسري" للمشاركة في الدوري الإنجليزي

نواف السالم (صدى):
كشف الأمير عبد الله بن مساعد ، مالك نادي شيفيلد يونايتد، أثناء حديثه في Space عبر موقع "تويتر"، عن رغبته في ضم نجم الهلال والمنتخب الوطني سالم الدوسري إلى الدوري الانجليزي.
وقدم الأمير عبد الله قدم عرضًا شفهيًا لضم سالم الدوسري في شيفيلد يونايتد، مؤكدًا أن الدوسري لو لديه الرغبة، فسيتعاقد معه.
الجدير بالذكر أن سالم الدوسري يستعد للمشاركة مع الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وذلك في مواجهة بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في السابعة مساء الغد "الثلاثاء"، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وفي سياق متصل، يشهد شيفيلد يونايتد، هذا الموسم، دوري البطولة الإنجليزية "تشامبيونشيب"، ما أنه يحتل المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة من 18 مباراة.