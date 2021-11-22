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سمية الخشاب تقدم نصيحة للانتقام من الزوج السابق

منذ ساعة
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سمية الخشاب تقدم نصيحة للانتقام من الزوج السابق

القاهرة (صدى):
أجابت الفنانة المصرية سمية الخشاب، على بعض الأسئلة التي طرحها عليها متابعوها في مختلف المواضيع.

وفي جلسة عبر تويتر، بين سمية الخشاب والجمهور، سألتها متابعة: "الست تعمل إيه عشان تنتقم من شخص جرحها وأذاها"؟

وقالت سمية في ردها: "تهتم بنفسها وتطور من نفسها وتخليه يلعن اليوم اللي فكر يسيبها فيه".

وفي سؤال عن مدى نجاح الزواج عن حب أم التقليدي وما هو الأفضل بينهما، ردت سمية الخشاب قائلة: "الاثنين مش نافعين".

يذكر أن آخر زيجات سمية الخشاب المعلن عنها من الفنان المصري أحمد سعد، والتي استمرت لمدة عامين وانتهت بالطلاق والأزمات، حيث اتهمت سمية أحمد سعد بالاعتداء عليها بالضرب.

مصر
منوعات
سمية الخشاب
فن

التعليقات

مراقب
مراقب عدد التعليقات : 40
منذ 58 دقيقة
ودت الفاشله ان كل النساء فاشلات
لهذا توزع فشلها

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أحدث التعليقات

مراقب
ودت الفاشله ان كل النساء فاشلات لهذا توزع فشلها
سيف
خبل هول
ااا
فقيدي لازال الخبر مخيف غير قابل للتصديق لازلت اقراه كل يوم كي اتأكد ان لم يكن مجرد كابوس سيء رحمك الله ورحم الله موتى...
نجاة محمد
شكرا ما قصرتوا و ان شاء الله الهلال يفوز
رااايق
المثل يقول ** لو دامت لك ما راحت لغيرك **!!!!

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