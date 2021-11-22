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"المسحل" يشجع الهلال ويوجه رسالة لـ"بن نافل"

منذ ساعة
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"المسحل" يشجع الهلال ويوجه رسالة لـ"بن نافل"

طلال الغامدي (صدى):
أبدى رئيس اتحاد القدم، ياسر المسحل، دعمه لنادي الهلال في المباراة التي ستقام يوم غد، أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي .

ووجه رسالته الداعمة إلى رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، وكتب :"أخي فهد بن نافل، دعواتنا وأمنياتنا لممثل الوطن في مواجهته غدًا أمام بوهانج الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا".

وتابع :"كلنا ثقة في أن يقدم الهلال صورة مشرفة للكرة السعودية وبذل الجهد نحو التتويج بالذهب"، وذلك بحسب ما كتبه على حسابه بموقع "تويتر".

يذكر أن استاد الملك فهد الدولي بالرياض سيستضيف المباراة التي ستقام بين الهلال وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بنهائي دوري أبطال آسيا لنسخة 2021 في تمام الساعة السابعة مساءً.

 

 

الهلال
نادي الهلال
آسيا
فهد بن نافل
بوهانج الكوري الجنوبي
بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي
دوري أبطال آسيا لنسخة 2021

التعليقات

القادسبه
القادسبه عدد التعليقات : 32
منذ 28 دقيقة
مايحتاج.
عارفينك وانت واتحادك ميولكم. مع المدلل

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أحدث التعليقات

امين الاحمدي
هل يمكن للمؤسسه أن ترغم العامل علئ توقيع استقالة واعفاء من المستحقات وهو على رئس العمل لمده اكثر من ٧ سنوات ومازال معه
القادسبه
مايحتاج. عارفينك وانت واتحادك ميولكم. مع المدلل
زعيم اااسيا
اتوقع دخولهم على صفقات الانديه الاخرى واحترافهم في الخبث الكروي اوقعهم الله في شر اعمالهم ونتمنى لهم الاسوا وتراجع نتائجهم اما الاصابات والله مايجوز...
بلبل البحر
كلام صحيح
بلبل البحر
تصرف خاطئ

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