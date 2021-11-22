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بالأرقام .. قيمة بيريرا السوقية أغلى من مجموع لاعبي بوهانج 

منذ ساعة
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بالأرقام .. قيمة بيريرا السوقية أغلى من مجموع لاعبي بوهانج 

نواف السالم (صدى):
تفوق لاعبو فريق الهلال الأول على منافسيهم في  بوهانج ستيلرز الكوري على مستوى القيمة السوقية، قبل لقائهما في نهائي دوري أبطال آسيا لعام 2021.

وبلغت القيمة السوقية لنادي الهلال نحو 61.15 مليون يورو مقابل نحو 10.78 مليون يورو لبوهانج ستيلرز.

وتعد قيمة ماثيوس بيريرا المحترف البرازيلي في صفوف الهلال أغلى من مجموع لاعبي الفريق الكوري الجنوبي بالكامل بـ15 مليون يورو.

وجاء زميله موسى ماريجا بنحو 10 مليون يورو، وبعدهما أندريا كاريلو بـ6 ولوسيانو فييتو بـ5.5 وجوستافو كويلار بـ4 مليون، ثم سالم الدوسري بـ3.2.

ويعتبر سان وو كانج أعلى لاعبي بوهانج قيمة سوقية بنحو 850 ألف يورو، وبعده هون مو كانج بـ725 ألف يورو، وجين هو شين بـ700، وسونج مو لي بـ625، وأخيراً مانويل بالاسيوس بـ575 ألف يورو.

 

 

الهلال
سالم الدوسري
ماثيوس بيريرا
بوهانج
سان وو

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4051
منذ ساعة
اللهم زد وبارك حوالي المئتين وخمسين مليون ريال سعودي. وحنا سكن مجاني ويخب علينا غير ضرائب غير وغير . الله المستعان وحسبي الله وكفى وبس

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أحدث التعليقات

امين الاحمدي
هل يمكن للمؤسسه أن ترغم العامل علئ توقيع استقالة واعفاء من المستحقات وهو على رئس العمل لمده اكثر من ٧ سنوات ومازال معه
القادسبه
مايحتاج. عارفينك وانت واتحادك ميولكم. مع المدلل
زعيم اااسيا
اتوقع دخولهم على صفقات الانديه الاخرى واحترافهم في الخبث الكروي اوقعهم الله في شر اعمالهم ونتمنى لهم الاسوا وتراجع نتائجهم اما الاصابات والله مايجوز...
بلبل البحر
كلام صحيح
بلبل البحر
تصرف خاطئ

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