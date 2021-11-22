الفنانة "قمر" تلد طفلتها الثانية "دون أب"

بيروت (صدى):
أعلنت الفنانة اللبنانية "قمر" أنها أنجبت يوم الخميس الماضي طفلتها الثانية في أحد المستشفيات بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.
ونشرت "قمر" عدة صور لطفلتها الصغيرة، على حسابها بموقع "إنستغرام":"أهلًا بملاكي الصغير "لونا" ولدت في 18 نوفمبر".
وكانت الفنانة اللبنانية تعرضت مؤخرًا لانتقادات لاذعة بعدما أعلنت أنها حملت دون زواج رسمي معلن، مؤكدة أنها لا تمانع أن تكون "أم عزباء".
يذكر أن "قمر" أثارت ضجة قبل عدة سنوات بإنجابها طفلا وأدعت حينها أن والده هو جمال مروان، وهو حفيد الرئيس السابق جمال عبدالناصر، لكن الأخير أنكر زواجه منها، ولا تزال "قمر" حتى اليوم تحاول إثبات نسب طفلها له.