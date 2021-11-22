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الفنانة "قمر" تلد طفلتها الثانية "دون أب"

منذ ساعتين
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الفنانة "قمر" تلد طفلتها الثانية "دون أب"

بيروت (صدى):

أعلنت الفنانة اللبنانية "قمر" أنها أنجبت يوم الخميس الماضي طفلتها الثانية في أحد المستشفيات بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

ونشرت "قمر" عدة صور لطفلتها الصغيرة، على حسابها بموقع "إنستغرام":"أهلًا بملاكي الصغير "لونا" ولدت في 18 نوفمبر".

وكانت الفنانة اللبنانية تعرضت مؤخرًا لانتقادات لاذعة بعدما أعلنت أنها حملت دون زواج رسمي معلن، مؤكدة أنها لا تمانع أن تكون "أم عزباء".

يذكر أن "قمر" أثارت ضجة قبل عدة سنوات بإنجابها طفلا وأدعت حينها أن والده هو جمال مروان، وهو حفيد الرئيس السابق جمال عبدالناصر، لكن الأخير أنكر زواجه منها، ولا تزال "قمر" حتى اليوم تحاول إثبات نسب طفلها له.

إنستغرام
قمر
جمال عبدالناصر
ولاية لوس أنجلوس
ولاية لوس أنجلوس الأمريكية

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4050
منذ ساعة
الله لا يبلانا.وش صاب بنات العرب وبنات المسلمين. طبعا لا اعمم ولكن الموضوع كل ما له يكبر الموضوع وصل لعمل افلام اباحية. اذا وحده او ثنتين او ثلاث واستمر بالانتشار فما احد راح يوقفه بعدين. لابدمن تحجيم هذي النوعيات باي طريقة كانت
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 606
منذ 45 دقيقة
هذا التأثر بحياة الغرب

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أحدث التعليقات

تلباا
ياشيخ اشوفك شديد وليش منت شديد يوم المدام ترقص مع راغب علامة علي المسرح
الملل
قال رسول الله عليه الصلاة والسلام(اشد عذابا يوم القيامة المصورين) والموعد يوم القيامه لاننا شهود علي ماقدموا
حس حس
قالوا من شهد للعروسه قالوا أمها ( طيب ليه الفريق الأسباني كرشه برا وقالوا لاعاد نشوفك توطوط عندنا ) أقول بس خل ماجد محمد...
صراحه
ما ينفع الهروب
بلسم الروح
سبحان الله الله يرحمه ويغفر له ويحسن خاتمتنا .

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