نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ملابسات وفاة شقيق تيسير فهمي مختنقا داخل أحد المستشفيات 

منذ 3 ساعات
1118
1
ملابسات وفاة شقيق تيسير فهمي مختنقا داخل أحد المستشفيات 

القاهرة (صدى):
روت الفنانة المصرية تيسير فهمي، ملابسات وفاة شقيقها مختنقا في المستشفى كان يتلقى بها العلاج، إثر معاناته من التهاب رئوي حاد.

وقالت تيسير فهمي، إن شقيقها توفي متأثرا بالاختناق، بعد حريق اندلع في المستشفى التي كان يمكث بها، مشيرة إلى أن الحريق وقع في غرفة الأوكسجين مما أدى إلى وفاته،  وفق "فوشيا".

ولفتت إلى أن شقيقها دخل المستشفى بعد معاناته في الفترة الأخيرة من مشاكل صحية، وشعوره بآلام في الصدر، ما جعل الشكوك تشير إلى إصابته بفيروس كورونا، موضحة أن التحاليل والمسحة الطبية أثبتت سلبية الفيروس، وتم تشخيصه على أنه التهاب رئوي حاد.

 

حريق
مستشفى
التهاب رئوي
تحاليل
مشاكل صحية
تيسير فهمي

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 2023
منذ ساعة
{قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم} مكتوب عليه الموت بالاختناق في المستشفى.. سبحان الله

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

امين الاحمدي
هل يمكن للمؤسسه أن ترغم العامل علئ توقيع استقالة واعفاء من المستحقات وهو على رئس العمل لمده اكثر من ٧ سنوات ومازال معه
القادسبه
مايحتاج. عارفينك وانت واتحادك ميولكم. مع المدلل
زعيم اااسيا
اتوقع دخولهم على صفقات الانديه الاخرى واحترافهم في الخبث الكروي اوقعهم الله في شر اعمالهم ونتمنى لهم الاسوا وتراجع نتائجهم اما الاصابات والله مايجوز...
بلبل البحر
كلام صحيح
بلبل البحر
تصرف خاطئ

أخر الأخبار

الكشف عن "تيفو" الهلال في نهائي أبطال آسيا
الكشف عن "تيفو" الهلال في نهائي أبطال آسيا
منذ 10 دقائق 1139
الفراج ينشر فيديو لاحتجاجات روما ويتساءل: لماذا يرفضون اللقاح؟
الفراج ينشر فيديو لاحتجاجات روما ويتساءل: لماذا يرفضون اللقاح؟
منذ 40 دقيقة 1446
الذيابي يحسم الجدل بشأن إزالة الحصوات من المرارة بالمنظار دون استئصالها
الذيابي يحسم الجدل بشأن إزالة الحصوات من المرارة بالمنظار دون استئصالها
منذ 49 دقيقة 1227
الدوسري: الهلال هو النادي السعودي الوحيد الذي حقق دوري أبطال آسيا للمحترفين
الدوسري: الهلال هو النادي السعودي الوحيد الذي حقق دوري أبطال آسيا للمحترفين
منذ 57 دقيقة 1272
شاب ينتحر تحت عجلات المترو ويترك رسالة غريبة 
شاب ينتحر تحت عجلات المترو ويترك رسالة غريبة 
منذ ساعة 452
بالفيديو.. فيصل أبوثنين: مواجهة الهلال وبوهانج ليست مجرد مباراة
بالفيديو.. فيصل أبوثنين: مواجهة الهلال وبوهانج ليست مجرد مباراة
منذ ساعة 1293
الصحة توضح أهمية الجرعة التنشيطية في الوقاية من كورونا
الصحة توضح أهمية الجرعة التنشيطية في الوقاية من كورونا
منذ ساعة 1258
"المسحل" يشجع الهلال ويوجه رسالة لـ"بن نافل"
"المسحل" يشجع الهلال ويوجه رسالة لـ"بن نافل"
منذ ساعة 1273
بالفيديو.. مختص يرد على المتخوفين من الأعراض الجانبية للجرعات المعززة من لقاح كورونا
بالفيديو.. مختص يرد على المتخوفين من الأعراض الجانبية للجرعات المعززة من لقاح كورونا
منذ ساعة 1290
استشاري يكشف عن تأثير  كورونا على الحمل "فيديو"
استشاري يكشف عن تأثير  كورونا على الحمل "فيديو"
منذ ساعة 1222