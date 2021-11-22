ملابسات وفاة شقيق تيسير فهمي مختنقا داخل أحد المستشفيات 

القاهرة (صدى):
روت الفنانة المصرية تيسير فهمي، ملابسات وفاة شقيقها مختنقا في المستشفى كان يتلقى بها العلاج، إثر معاناته من التهاب رئوي حاد.
وقالت تيسير فهمي، إن شقيقها توفي متأثرا بالاختناق، بعد حريق اندلع في المستشفى التي كان يمكث بها، مشيرة إلى أن الحريق وقع في غرفة الأوكسجين مما أدى إلى وفاته، وفق "فوشيا".
ولفتت إلى أن شقيقها دخل المستشفى بعد معاناته في الفترة الأخيرة من مشاكل صحية، وشعوره بآلام في الصدر، ما جعل الشكوك تشير إلى إصابته بفيروس كورونا، موضحة أن التحاليل والمسحة الطبية أثبتت سلبية الفيروس، وتم تشخيصه على أنه التهاب رئوي حاد.