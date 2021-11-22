شاهد.. العابد يوجه رسالة للاعبي الهلال والجماهير قبل مواجهة بوهانج

نواف السالم (صدى):
وجه لاعب الشباب الحالي والهلال السابق نواف العابد رسالة للاعبي الهلال والهلاليين قبل مواجهة بوهانج الكوري في نهائي أبطال آسيا غدا.
وقال نواف العابد في مقطع فيديو:"مباراة 90 دقيقة ولاشك أنكم تعطون ما تملكون من عندكم وإن شاء الله نفرح بفوزكم".
كما بعث رسالة أيضا لجماهير الهلال، قائلا:"كلمة أخيرة للجمهور لازم نكون سند إيجابي للاعبين ونفرح سوا".
يذكر أن ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، سوف يستضيف المباراة التي ستقام بين الهلال وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بنهائي دوري أبطال آسيا لنسخة 2021.