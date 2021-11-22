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موجه عارمة من السخرية على "عبدالله بالخير" أثناء غناءه في إحدى الحفلات

منذ 4 ساعات
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موجه عارمة من السخرية على "عبدالله بالخير" أثناء غناءه في إحدى الحفلات

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان الإماراتي عبدالله بالخير، وهو يغني في أحد الحفلات الموسيقية،حيث غنى مقطعا من أغنيته، ولكن تعرضت لحملة كبيرة من السخرية والتنمر أثناء الحفل وبعد تداول الفيديو.

ونشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، مقطع فيديو للفنان عبد الله بالخير وهو يتعرض لموجة كبيرة من السخرية والتنمر أثناء تقديمه أحد حفلاته، حيث كان يغني مقطع من أغنيته ولكنه أطال في وسط الكلام لتظهر أثناء مقطع الفيديو وكأنه نشاز على حسب ما تم تداوله في التعليقات.

وأثار هذا المقطع سخرية بعض النشطاء ، حيث علق أحدهم قائلًا : " خساره التذكره"، وكتب أخر : " معرف ليه هالتنمر يعني اول مره تسمعون صوت طرزان ترى مايضحك كلش"، وكتبت أخرى : " هالمطرب مثل بهلول العاقل المجنون"، بينما كتب شخص أخر قائلًا : " والله حرام انا صوتي يندفن وغيري صوته إسعاف". " شگد احبه واثق من نفسه"، "عايش بعالم اخر بعالم مافيه الا هو ولا همه احد

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التنمر
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عبدالله بالخير
يتعرض

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 2023
منذ ساعة
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به.. قطار العمر مشى وهو غافل.. الله يهديه

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أحدث التعليقات

امين الاحمدي
هل يمكن للمؤسسه أن ترغم العامل علئ توقيع استقالة واعفاء من المستحقات وهو على رئس العمل لمده اكثر من ٧ سنوات ومازال معه
القادسبه
مايحتاج. عارفينك وانت واتحادك ميولكم. مع المدلل
زعيم اااسيا
اتوقع دخولهم على صفقات الانديه الاخرى واحترافهم في الخبث الكروي اوقعهم الله في شر اعمالهم ونتمنى لهم الاسوا وتراجع نتائجهم اما الاصابات والله مايجوز...
بلبل البحر
كلام صحيح
بلبل البحر
تصرف خاطئ

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