موجه عارمة من السخرية على "عبدالله بالخير" أثناء غناءه في إحدى الحفلات

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان الإماراتي عبدالله بالخير، وهو يغني في أحد الحفلات الموسيقية،حيث غنى مقطعا من أغنيته، ولكن تعرضت لحملة كبيرة من السخرية والتنمر أثناء الحفل وبعد تداول الفيديو.
ونشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، مقطع فيديو للفنان عبد الله بالخير وهو يتعرض لموجة كبيرة من السخرية والتنمر أثناء تقديمه أحد حفلاته، حيث كان يغني مقطع من أغنيته ولكنه أطال في وسط الكلام لتظهر أثناء مقطع الفيديو وكأنه نشاز على حسب ما تم تداوله في التعليقات.
وأثار هذا المقطع سخرية بعض النشطاء ، حيث علق أحدهم قائلًا : " خساره التذكره"، وكتب أخر : " معرف ليه هالتنمر يعني اول مره تسمعون صوت طرزان ترى مايضحك كلش"، وكتبت أخرى : " هالمطرب مثل بهلول العاقل المجنون"، بينما كتب شخص أخر قائلًا : " والله حرام انا صوتي يندفن وغيري صوته إسعاف". " شگد احبه واثق من نفسه"، "عايش بعالم اخر بعالم مافيه الا هو ولا همه احد