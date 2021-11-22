نجل عبدالحسين عبد الرضا يتحدث عن مقهي "درب الزلق" ببوليفارد رياض سيتي

أميرة خالد (صدى):
تحدث الفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبد الرضا، عن مقهى "درب الزلق" الذي يعرض مقتنيات نادرة لوالده في منطقة رياض بوليفارد سيتي.
وقال بشار في لقاء بقناة العربية إن والده كان يحب الجمهور السعودي، معتبرا أن المتحف الذي يعرض مقتنيات خاصة لوالده ومطعم يحمل اسم أشهر أعماله يعد تكريما وتشريفا لهم.
وأبدى سعادته بسبب مشاركة جمهور والده من خلال تواجدهم على أرض الرياض في موسم الرياض وفعالياته المتميزة.
وأوضح بشار أن والده كان يهتم لصناعة نجوم جدد وعمل حركة مسرحية، لافتا:" والدي كان سعيدا عندما أطلق اسمه وهو على قيد الحياة على مسرح في الكويت".