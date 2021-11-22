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نجل عبدالحسين عبد الرضا يتحدث عن مقهي "درب الزلق" ببوليفارد رياض سيتي

منذ ساعة
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نجل عبدالحسين عبد الرضا يتحدث عن مقهي "درب الزلق" ببوليفارد رياض سيتي

أميرة خالد (صدى):
تحدث الفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبد الرضا، عن  مقهى "درب الزلق" الذي يعرض مقتنيات نادرة لوالده في منطقة رياض بوليفارد سيتي.

وقال بشار في لقاء بقناة العربية إن والده كان يحب الجمهور السعودي، معتبرا أن المتحف الذي يعرض مقتنيات خاصة لوالده ومطعم يحمل اسم أشهر أعماله يعد تكريما وتشريفا لهم.

وأبدى سعادته بسبب مشاركة جمهور والده من خلال تواجدهم على أرض الرياض في موسم الرياض وفعالياته المتميزة.

وأوضح بشار أن والده كان يهتم لصناعة نجوم جدد وعمل حركة مسرحية، لافتا:" والدي كان سعيدا عندما أطلق اسمه وهو على قيد الحياة على مسرح في الكويت".

 

 

عبدالحسين عبد الرضا
مقهى درب الزلق
مقتنيات نادرة
منطقة رياض بوليفارد سيتي

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15023
منذ 49 دقيقة
رحمك الله رحمة واسعة ياأباعدنان وغفر لك،بعدد ما أسعدتنا وأضحكتنا وأمتعتنا.

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أحدث التعليقات

وافي
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شي مخزي ومعيب ان تترك بيتها والنطيحة والمتردية ينهبون خيرات البلد حسبي الله على من اوصلنا الي هذا الحال
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صخر
لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها من المقصود بهذه الحركة جمهور النصر أو اعلام النصر
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