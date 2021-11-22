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خالد بن سلمان: اجتماع مجلس التعاون بحث التنسيق الدفاعي

منذ ساعتين
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خالد بن سلمان: اجتماع مجلس التعاون بحث التنسيق الدفاعي

الرياض (صدى):
قال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع أن الاجتماع الـ18 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحث أوجه التنسيق والتكامل بين دول المجلس في المجال الدفاعي بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

كان الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ترأس وفد المملكة ا المشارك في اجتماع الدورة الثامنة عشرة لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقر أمانة مجلس التعاون في مدينة الرياض نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وترأس الاجتماع وزير شؤون الدفاع في مملكة البحرين الفريق الركن عبدالله حسن النعيمي، ومشاركة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.

كما نقل نائب وزير الدفاع خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وبالغ تقديرهما للجهود المخلصة التي يقوم بها المجلس.

كذلك قدم الأمير خالد شكره لمملكة البحرين على رئاستها الدورة الثامنة عشرة لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج.

وأعرب عن ترحيب المملكة واستضافتها للدورة التاسعة عشرة القادمة لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون.

البحرين
وزارة الدفاع
خالد بن سلمان
التنسيق الدفاعي

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 333
منذ ساعة
التكامل والتنسيق واكمال تنسيقنا بتكاملنا دولة كمال لله در سعوديتنا.

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أحدث التعليقات

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