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حصان يعض فتاة اقتربت منه
منذ 11 ساعة
2442
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55385
منذ 41 دقيقة
يبدو ان الحصان عدو للمراءه ولا عنده ذوووووق
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أحدث التعليقات
قـنـ ـــاص
فديو ينقصه وين خيال الاطراف هههههههه
بومفلح
هؤلاء المحتجين لهم حرية الاختيار والقرار وليسوا إمعة يسيرون حسب اهواء الدولة ولايوجد في عقولهم سياسة ان لم تكن معنا فأنت ضدنا.
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههه هياط جديد
ابو عمار
بالخير يبدو ان فيه خلل عقلي
ابو عمار
بعض البشر لا يستفيد لما حصل لغيره
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