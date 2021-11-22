أهم شيء الكيف

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منذ 6 ساعات
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التعليقات
بلبل البحر
عدد التعليقات : 2023
منذ ساعة
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أحدث التعليقات
امين الاحمدي
هل يمكن للمؤسسه أن ترغم العامل علئ توقيع استقالة واعفاء من المستحقات وهو على رئس العمل لمده اكثر من ٧ سنوات ومازال معه
القادسبه
مايحتاج. عارفينك وانت واتحادك ميولكم. مع المدلل
زعيم اااسيا
اتوقع دخولهم على صفقات الانديه الاخرى واحترافهم في الخبث الكروي اوقعهم الله في شر اعمالهم ونتمنى لهم الاسوا وتراجع نتائجهم اما الاصابات والله مايجوز...
بلبل البحر
كلام صحيح
بلبل البحر
تصرف خاطئ
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